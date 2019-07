Neymar diz para Silvio Santos que não beijou Anitta; veja vídeo

O atacante Neymar foi o convidado do Jogo das Três Pistas deste domingo (21) do Programa Silvio Santos. Durante a atração, o jogador do PSG disse, aos risos, que não beijou a cantora carioca Anitta.

Acontece que o atleta foi flagrado com a cantora durante festa em um camarote durante o Carnaval deste ano, como mostra o vídeo no final do texto. Após o ocorrido, Anitta usou suas redes sociais para explicar o que havia acontecido na festa.

Imagem que mostraria Anitta e Neymar se beijando circulou nas redes sociais

(Foto: Reprodução/Instagram)

A primeira dica indicava que era uma "cantora carioca". Patricia acertou na segunda pista ao tocar cinco segundos da música da funkeira. A última dica falava sobre um "beijo em jogador da seleção". Neste momento, Neymar riu e Silvio e Patricia passaram a brincar. Até que a apresentadora o questionou sobre o beijo. Enquanto Neymar ficava quieto e visivelmente sem graça com a situação, Silvio Santos chegou a elogiar Anitta e disse que até ele beijaria a cantora. "Mas quem beijou a Anitta?", perguntou Silvio."Aí aí só o Neymar pode falar", respondeu Patricia. "Você beijou a Anitta?", completou. "Eu? Não", respondeu o jogador dando risada.

No final, o atacante acabou goleado no jogo de perguntas e respostas.

Neymar foi 'goleado' por Patricia Abravanel no Programa Silvio Santos

(Foto: Reprodução/SBT)

O atacante esteve no SBT para divulgar o especial de Natal dele que será transmitido pelo canal, assim como ano passado. O evento é apresentado por Neymar e Patricia Abravanel, sua adversária nesta noite.