Neymar e 'parças' viajam até mansão no RJ para iniciar festejos do ano novo

Neymar já está em clima de ano novo. Ao lado dos parças, o craque viajou neste fim de semana para sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde ocorre sua tradicional festa de Réveillon, informou o jornal Extra.

O surfista Gabriel Medina e o ex-BBB Paulo André também estão em Mangaratiba, onde assistiram a final da Copa do Mundo entre França e Argentina.

Quando chegou em Mangaratiba, Neymar fez uma noite de jogos com os amigos e registrou o momento com a localização no Rio de Janeiro.

Dias antes da viagem, o atacante estava em Itapema, no litoral de Santa Catarina, onde fez festas até o sol raiar com "amigas" e parças.