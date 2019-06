Neymar pai se irrita com fotógrafo e parte pra cima do profissional

O pai do atacante Neymar se envolveu numa confusão com um repórter fotográfico na tarde desta quinta-feira (06) em Brasília, no momento em que o jogador se dirigia à seu jatinho particular. De acordo com o site Natelinha, O empresário foi até um dos fotógrafos, que trabalha na Reuters, e arrancou a câmera das mãos do profissional.

O fotógrafo, que se chama Ueslei Marcelino, tirava fotos do jogador do PSG caminhando de muletas. A agência de notícias colocou dois repórteres na cobertura: um ficou responsável pelas imagens na saída do hotel, enquanto o outro esteve no embarque do craque.

Ao perceber que não conseguiu driblar a imprensa, assim como seu filho faz com os zagueiros, Neymar da Silva Santos se irritou e partiu pra cima do profissional. Depois de tirar o equipamento do fotógrafo, ele segurou o objeto, mas sem quebrar.

Ueslei não se abalou com o episódio e pegou sua outra máquina fotográfica, tirando novas fotos. Neymar foi flagrado entrando no seu jatinho particular, onde está previsto que seja levado para Mangaratiba, na Costa Verde do estado carioca, onde tem casa.

Com uma contusão no tornozelo direito, Neymar não jogará mais a Copa América. Nesta sexta (07), o jogador deve prestar depoimento sobre a divulgação de imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro.