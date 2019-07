Neymar pode ser emprestado ao Flamengo até o final do ano; saiba mais

Foto: AFP/Arquivo

Com o futuro ainda sem definição, pintou mais um possível destino de Neymar, caso consiga resolver, finalmente, sua vida com o PSG. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, correspondente do canal Esporte Interativo na Espanha, o imbróglio pode acabar resultando num empréstimo pra lá de surpreendente para o Flamengo, time pelo qual o jogador tem um carinho especial.

"Pelo que a gente apurou, existe uma pequena conversa para que o Neymar jogue por seis meses emprestado no Flamengo, até o final do ano. Existe alguma aproximação entre as partes, envolve muita coisa e a janela fecha hoje (quarta-feira, 31) no Brasil. Então, é uma novela que não vai se arrastar: ou é hoje ou nunca mais. Eu até não acredito que aconteça, mas tem a possibilidade", afirmou Bechler ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha. O repórter foi o mesmo que deu o furo sobre a saída de Neymar do Barcelona.

O atacante brasileiro continua sua saga para deixar o clube francês, para onde foi após deixar o Barça na transferência mais cara da história. Após atrasar a reapresentação para a pré-temporada do PSG, o camisa 10 finalmente se juntou ao grupo, mas tem treinado em separado, durante a excursão do time de Paris na China. Ele nem mesmo foi utilizado no amistoso contra o Sydney FC, na terça.

Apesar da expectativa que a informação já desperta entre os rubro-negros, Bechler admite que a negociação é bastante complicada, dizendo que, de zero a 10, a chance do atleta vestir a camisa rubro-negra é dois.

"Eu e o Bruno Formiga (também repórter do Esporte Interativo) apuramos algumas pontas, outras a gente não conseguiu checar. O Neymar ganha um salário muito alto, mais de 30 milhões de euros por ano. O que a gente soube é que um jogador da base do Flamengo, que está acertado com o Everton (clube da Inglaterra), que é o Renier, poderia vir em troca do Neymar", comentou ele.

"É uma situação bastante complexa, mas o Flamengo não teria gastos de salário. A única coisa que precisaria é desfazer o acordo com o Everton e a coisa poderia andar", concluiu.

Neymar, de 27 anos, não joga uma partida oficial desde 5 de junho, quando sofreu nova lesão no tornozelo direito, em amistoso da Seleção Brasileira contra o Catar, às vésperas da Copa América. O time canarinho, por sinal, não sentiu falta do atacante e levou o título, passando na semifinal pela Argentina de Lionel Messi.