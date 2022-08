Neymar teria traído Bruna Biancardi na festa da família

Mais uma polêmica para a vida de Neymar. Desta vez, envolve a ex-namorada, Bruna Biancardi. A crise entre os dois começou há mais de um mês, quando o jogador teria, supostamente, traído a influenciadora no arraiá promovido por ele em sua mansão, na cidade de Mangaratiba. Vale lembrar que ele estaria encantado por uma modelo que parece com Bruna Marquezine.

A festa ocorreu no dia 26 de junho e ele teria ficado com outra no evento, após Bruna sair para dormir. Dois dias depois, Neymar e a ex-namorada apareceram em um evento no Copacabana Palace, no Rio. Ainda naquele momento, ela não sabia de nenhuma informação sobre a suposta traição.

Após retornarem à mansão em Mangaratiba, a crise começou e a notícia da pulada de cerca do craque chegou aos ouvidos de Bruna. No dia 1° de julho, ela teria chamado Neymar no quarto e terminou com o jogador, causando climão na casa.

"Ela descobriu que ele havia ficado com uma menina e terminou lá mesmo. Foi um auê. Bruna pegou as coisas dela e foi embora assim que amanheceu, sem falar com ninguém", disse uma pessoa para o site Extra.

Neymar deu uma festa após a saída de Bruna da mansão, mas a aliança ainda estava no dedo. No entanto, ao se juntar com os 'parças', no dia 3 de julho, o atleta já estava sem o anel, dando indícios de que ele estava bem sem a ex-namorada ao lado.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)