Neymar tira máscara para participação em ‘La Casa de Papel’; assista

Neymar está de volta à Espanha. Dessa vez, ainda não para voltar a vestir a camisa do Barcelona, como se especula, mas para fazer uma participação em sua série favorita, ‘La Casa de Papel’. Na verdade, a participação já aconteceu e pode ser conferida em dois episódios da série, relançados, embora só agora o atleta tenha divulgado em seu Twitter, na tarde desta terça-feira (27).

Um teaser (ou aperitivo) de sua presença na atração da Netflix foi mostrado por ele. “Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês! Gracias @lacasadepapel!”, publicou Neymar, junto com um vídeo em que aparece tirando a máscara.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

A aparição do menino Ney ocorre em dois dos oito episódios da última temporada que foram relançados mundialmente pelo serviço de streaming, com a participação do jogador do PSG e da Seleção Brasileira.

Segundo o colunista Hugo Gloss, as cenas – gravadas no primeiro semestre do ano na Espanha – foram adicionadas aos episódios de número 6 e 8 dessa que é a terceira temporada da produção.

No sexto episódio, ele aparece aos 3 minutos e 43 segundos, e no último capítulo pode ser visto a partir de 1 minuto 59 segundos.

Ainda de acordo com Gloss, em ambas as cenas, Neymar contracena com Berlim (Pedro Alonso) e Professor (Álvaro Morte).

O encontro do trio serve para entregar uma revelação importante para a trama.