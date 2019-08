Neymar vai a show de Paula Fernandes em Portugal e ela tieta: 'Bradley dos sonhos'

A cantora Paula Fernandes, 34 anos, recebeu a visita do jogador Neymar Jr,, 27, no show que realiza na noite desta segunda-feira (12), em Portugal. Segundo informações do jornalista Leo Dias, do Uol, o atleta viajou de Paris para Lisboa ao lado do pai apenas para prestigiar a cantora.

(Foto: Divulgação/Paula Fernandes)

Ainda de acordo com Dias, Neymar foi convidado pela própria cantora e não se limitou a visitá-la nos bastidores do show. Logo após Paula cantar Juntos, versão da música Shallow, tema do filme Nasce Uma estrela, o jogador foi chamado ao palco. Paula se derreteu com a presença do amigo e disse que ele era "o Bradley Cooper dos sonhos de qualquer um".

Mesmo com a declaração da cantora, Neymar não cantou com Paula, descumprindo uma promessa feita à ela, pouco antes do lançamento da versão para a música de Lady Gaga. Em maio, depois de postar uma foto com roupas em estilo cowboy no Instagram, o jogador brincou com a cantora, dizendo que cantaria com ela, se Paula o chamasse pelo nome do ator americano.