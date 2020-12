Nicette Bruno revelou último pedido de Paulo Goulart antes de morrer

A atriz Nicette Bruno, que morreu vítima de covid-19 aos 87 anos, neste domingo (20), foi casada por 62 anos com o ator Paulo Goulart. Juntos, eles tiveram três filhos: Paulo Goulart Filho, Bárbara Bruno e Beth Goulart. A relação foi lembrada no dia da morte de Nicette, assim como uma entrevista que a atriz deu para o programa 'Conversa com Bial', em 2018.

Na ocasião, Nicette definiu Paulo Goulart como "um presente em sua vida". Os dois atuaram juntos no teatro - onde trocaram os votos - e na TV, em novelas como 'Papai Coração', na Tupi, e 'Mulheres de Areia', na Globo.

Nicette lembrou, na entrevista com Pedro Bial, das últimas palavras do marido que adorava deixar flores e bilhetes para a amada. Ele falou: "Viva muito, trabalhe como você gosta e não perca sua alegria". Paulo Goulart morreu em 2014, aos 81 anos, vítima de câncer renal.

Luto

Nicette Bruno morreu na manhã deste domingo (20), aos 87 anos. Internada com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, Nicette estava em estado considerado grave.

De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (20), a atriz estava sedada e dependente de ventilação mecânica. A informação da morte foi confirmada pelo hospital por volta das 13h20.

A atriz Beth Goulart, filha de Nicette, fez uma corrente de oração nas redes sociais para a recuperação da mãe, na última semana. Na publicação, Beth deixou um recado para seus seguidores e afirmou que “a fé nos fortalece".

“Vamos orar pela melhora dela, pela cura dela. E, neste momento, aproveite para orar para você também e sua família. Para que você encontre as soluções necessárias para qualquer obstáculo e situação difícil que está vivendo. A fé nos fortalece em qualquer situação”, diz Beth em vídeo.