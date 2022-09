Nilton Almeida ganha a presidência do Conselho Deliberativo do Vitória, mas oposição faz maioria

Nilton Almeida será o próximo presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, eleito neste sábado (17) para o triênio 2023-2025. Ele encabeça a chapa Vitória Colossal, que apoia Fábio Mota para a presidência do clube.

O órgão é formado por 150 cadeiras e, como a votação é proporcional, o resultado fez a oposição comemorar. Isso porque a chapa vencedora preencherá 74 cadeiras, ficando as duas chapas de oposição somadas com 76 vagas.

A Frente Vitória Popular conseguiu 53 lugares no Conselho Deliberativo. A chapa é encabeçada por Vagner Santana, que apoia o candidato José Guerra para o cargo máximo do clube.

Já o Movimento Novo Vitória, que tem Marcus Sarmento à frente, ficará com 23 lugares. Esta chapa apoia o candidato Victor Mendes para a presidência rubro-negra.

A atual formação do Conselho Deliberativo do Leão tem mandato até a segunda quinzena de dezembro.