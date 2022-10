'Ninguém espere seleção para disputar Baiano', avisa presidente do Vitória

A prioridade do Vitória no ano que vem já está definida: retornar à elite do futebol nacional. Após conquistar o acesso à Série B no último final de semana de setembro, a diretoria rubro-negra já iniciou o planejamento da temporada 2023 e informou que irá concentrar os recursos financeiros para fortalecer o time na divisão de acesso.

"Eu quero deixar bem claro após o acesso à Série B que o objetivo do Vitória é voltar à Série A. Ninguém espere que a gente monte uma seleção para disputar Campeonato Baiano, Copa do Nordeste ou Copa do Brasil. O orçamento está melhor do que na Série C, mas ele é apertado e o que a gente vai gastar é no segundo semestre", avisou o presidente do Vitória, Fábio Mota.

A pré-temporada rubro-negra será iniciada em 28 de novembro e o clube está se empenhando atualmente em renovar os contratos de quatro jogadores que se destacaram durante a Série C do Brasileiro: o goleiro Dalton, o zagueiro Alan Santos e os atacantes Rafinha e Santiago Tréllez. Depois disso, as principais contratações acontecerão para o segundo semestre de 2023.

"Todos os nossos esforços serão para voltar à Série A. Da mesma forma que eu assumi o ano passado dizendo que o objetivo era voltar para a Série B. Se você não traça um objetivo, você não consegue êxito. Vamos trabalhar de agora até o fim da Série B com o intuito de voltar para a Série A", afirmou Fábio Mota.

"Por que eu digo isso? A cota de TV da Série B, eu falei com alguns presidentes de clube, esse ano foi de R$ 7 milhões. A cota de TV da Série A beira R$ 70 milhões. Então, se você consegue voltar para a Série A no ano seguinte, é muito mais fácil ganhar os campeonatos do primeiro semestre", completou o presidente do Vitória.