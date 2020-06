Ninguém segura a sertaneja Marília Mendonça

A Tubelab, empresa especializada em marketing de influência nas redes sociais, fez um levantamento das maiores lives do mundo da música realizadas no Brasil. Nestes eventos online, a Tutelab constatou que, além da música, a solidariedade teve destaque especial, com a arrecadação de grandes somas em dinheiro e alimentos para ajudar instituições de caridade e também unir forças para combater o coronavírus.

Marílai Mendonça bombou em suas lives (foto: Divulgação)

Dividida em três categorias: sertanejo, pop nacional e pagode, a grande campeã no seu segmento e no geral foi a sertaneja Marília Mendonça, com 73 milhões de views (duas lives) + 100 toneladas de alimentos + R$ 422 mil. Sandy & Junior (pop ) tiveram 18 milhões de views + 1.000 toneladas de alimentos. E, fechando a lista dos campeões, está Péricles (pagode), com 13,7 milhões de views em duas lives.

Produtora oferece eventos corporativos on line

Artistas como Preta Gil, Tiago Abravanel, Daniel Boaventura, Bruno Martini, Latino e Double You fazem parte do casting selecionado pela produtora ACT10N para a realização de shows corporativos de lives privadas. No pacote oferecido ao cliente entra, além da atração, cenário, iluminação, produção audiovisual e internet.

Thathi lança a canção autoral O Amor Em Nós

Nome de destaque no pop baiano, a cantora, compositora e instrumentista Thathi está sempre se movimentando na cena musical. E nesta sexta-feira (4), tem novidade. Ela faz o lançamento de O Amor Em Nós, sua nova música de trabalho, que estará disponível em todas as plataformas digitais, pela gravadora Midas Music, de Rick Bonadio. "O amor será sempre o guia, o lugar em nós que irá acalmar nossos corações nos momentos mais difíceis. É um sentimento poderoso, remove obstáculos, cura dores, é agente transformador, que revoluciona interna e externamente! Falar de amor e esperança, de um mundo melhor, foi o que me inspirou a compor O Amor Em Nós", conta Thathi.

Documentários sobre Bethânia, Gil e Alceu Valença

Nascidos nos meses de junho e julho, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Alceu Valença serão homenageados pelo Canal Curta! com documentários que mostram suas trajetórias. O primeiro é Karingana – Licença Para Contar, de Mônica Monteiro, com Maria Bethânia (nascida dia 18) e que será exibido neste dia, às 21h40. Na sequência, tem outro baiano: Gilberto Gil – Antologia Vol. 1, de Lula Buarque de Holanda, que celebra Gil no dia 26, com exibição às 21h30. E, em seguida, a produção Alceu – Na Embolada do Tempo, de Paola Oliveira, que celebra a vida do pernambucano, que completa mais uam primavera no dia 1º de julho. No entanto, o especial será exibido no dia 29 de junho, às 22h25.

TUM-TUM-TUM*

1 - Forró em Casa com a Zefa di Zeca é o nome da live que a banda realiza no 13 (dia em que se homenageia Santo Antônio) a partir das 15h, no canal oficial do grupo no YouTube. A live será solidária e o que for arrecadado será doado para os músicos e equipe técnica, que vêm tentando segurar a onda durante a pandemia do coronavírus, já os artistas não estão fazendo shows desde o mês de março, quando começou a quarentena.

2- A banda Chiclete com Banana fará a sua segunda live no dia 14, às 14h, no seu canal oficial no YouTube. Batizado de Carnaforró, o evento vai apresentar um repertório junino, com canções da banda como Balão Dourado e Lume da Fogueira, entre outros clássicos que fazem parte da lista das mais tocada nas festas de São João do Brasil.

Cantor e compositor Flávio Venturini fará live especial do Dia dos Namorados (Foto: Divulgação)

3- Autor de sucessos como Espanhola, Todo Azul do Mar, Céu de Santo Amaro e Mais Uma Vez, entre outros, o mineiro Flávio Venturini vai fazer a Live Dia dos Namorados. Será no dia 12, às 20h, no canal Flávio Venturini Oficial. As entidades beneficiadas serão o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança (Cotic) e o Projeto de Incentivo à Vida (PIVI).