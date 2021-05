Nino, Luiz Otávio e Patrick viajam mesmo suspensos; Douglas volta

O Bahia embarcou, na tarde desta quinta-feira (6), para Fortaleza, onde enfrentará o Ceará, pela final da Copa do Nordeste. A delegação conta com as presenças do zagueiro Luiz Otávio, do lateral Nino Paraíba e do volante Patrick. Os três estão suspensos, mas viajaram a pedido da comissão técnica.

Recuperado de covid-19, o goleiro Douglas Friedrich também seguiu com o grupo para a capital cearense. Ele volta a compor o elenco após ficar de fora dos últimos quatro jogos.

No período, Matheus Teixeira assumiu a titularidade no Bahia e se destacou com a defesa de três pênaltis. A tendência é que ele siga entre os 11 primeiros na equipe do técnico Dado Cavalcanti.

O jogo de volta da final da Copa do Nordeste está marcado para o sábado (8), às 16h, no Castelão. Como perdeu a ida por 1x0, o Esquadrão precisa vencer o Ceará por dois gols de diferença para ficar com o título no tempo regulamentar. Um triunfo tricolor por um gol de vantagem leva a disputa do troféu aos pênaltis.