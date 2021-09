'Nível máximo de atividade', dizem autoridades nas Ilhas Canárias sobre vulcão

O vulcão Cumbre Vieja, que entrou em estado de alerta nas Ilhas Canárias e assustou baianos nos últimos dias, alcançou nível de máximo de atividade sísmica desde o começo da situação. Um comunicado foi emitido pelas autoridades locais na manhã deste domingo (19).

Segundo o documento, a atividade sísmica foi intensificada, chegando a haver manifestações superficiais como ruídos e vibrações. Por isso, o governo das Ilhas Canárias recomendou que se intensifiquem as medidas da população em risco.

No entanto, mesmo que o vulcão entre em erupção, as chances de ocorrer um tsunami capaz de afetar a Bahia e a costa nordestina são baixíssimas. Para que um evento do tipo tenha mais chance de acontecer, pesquisadores explicaram ao CORREIO que seria preciso que "parte do arquipélago escorresse para o mar". Isso geraria uma onda de grandes proporções se propagando no oceano.

Além disso, esse mesmo vulcão já entrou em erupção outras vezes e nunca provocou nenhum tsunami, como reforçaram os cientistas.

O governo das Ilhas Canárias ainda informou que deu início, neste domingo, à evacuação preventiva de pessoas com mobilidade reduzida.