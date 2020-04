Nizan Guanaes cria perfil no Instagram e fala sobre o coronavírus: 'Não é uma gripezinha'

O empresário e publicitário baiano Nizan Guanaes criou um perfil no Instagram para compartilhar conteúdo na Internet. “Aqui é Nizan de verdade. Tive corona (coronavírus) e estou vivo. E me sinto na obrigação de fazer tudo possível pra que as pessoas fiquem em casa. Não é uma gripezinha. A partir de segunda vou começar a fazer lives com gente que vai fazer você pensar e se divertir”, comentou Guanaes em postagem na famosa rede social.

Nizan Guanaes

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

A primeira live será hoje à noite, às 19h, e contará com a participação do jornalista Bruno Astuto. “Bruno é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Vamos falar só de coisa boa”, finalizou. O perfil, que foi batizado como @nizanlive, está no ar há dois dias e já possui mais de 4 mil e 700 seguidores.