Nizan Guanaes ministra aula inaugural da Pós-Graduação da Ânima

O comunicador Nizan Guanaes, fundador da N-Ideias, vai ministrar aula aberta da Pós-Graduação da Ânima Educação, oferecida na Bahia através da AGES. O encontro online será no dia 15/04, às 19h. Com o tema ‘Criatividade: a maior ferramenta para superar uma crise’, Nizan vai falar sobre sua trajetória de vida e seus cases de sucesso utilizando a criatividade para construir marcas e negócios. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente pelo site http://bit.ly/aula-aberta-com-nizan-guanaes.



Nizan é fundador da consultoria N-Ideias e é um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo, segundo o Financial Times. É também estrategista de comunicação das principais marcas do Brasil. Embaixador global da Unesco e um dos mais repercutidos colunistas da Folha de S.Paulo, revolucionou a propaganda brasileira com a lendária DM9 na década de 90, redesenhou o modelo de agência de publicidade com a África nos anos 2000 e construiu a primeira holding de propaganda e marketing do país colocando o Grupo ABC entre os 20 maiores do mundo.



A Ânima Educação é uma das maiores organizações educacionais privadas de ensino superior do País, tanto em termos de receita como em número de estudantes matriculados. Em dezembro de 2020, o Ecossistema Ânima somou cerca de 140 mil estudantes, com instituições localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Bahia e Sergipe.

Foto: Divulgação.