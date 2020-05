Nizan Guanaes promove lives: “É um lugar para discutir o Brasil”

Nizan Guanaes (foto: Donata Meirelles)

Isolado por causa da pandemia do novo coronavírus, Nizan Guanaes teve a ideia de fazer lives sem blá-blá-blá. A aposta: conteúdo de qualidade com entrevistados das mais diversas áreas. “É um lugar para discutir o Brasil, para ouvir o Brasil. Vou trazer gente com todo tipo de cabeça, de pensamento. Que faz arte, que faz política. É um lugar para pensar e também para relaxar no final de semana”, nos disse o publicitário.

A próxima edição será amanhã, das 18h às 20h, no Instagram @nizanlive e contará com as participações – virtuais, claro – de Paula Lavigne, Angélica Huck e Cármen Lúcia. A série de lives, batizada como Sunday Night (por ser sempre aos domingos), conta com patrocínio do Magalu, com o valor revertido para a Casa Santa Terezinha. “Não existe vida saudável sem abraçarmos causas”, finalizou.



Paulo Vaz (foto: divulgação)

Arte que fortalece

Em 1982, Paulo Vaz entrou para a Escola de Belas Artes. Três anos depois, partiu para o berço do Renascimento, a cidade de Florença – ou Firenze, na Itália, e de lá seguiu para Paris em busca de aperfeiçoar sua técnica.

De volta a Salvador, em 1992, elegeu o Centro Histórico como o local para se fixar. “O Pelourinho estava sendo reformado, então peguei uma casa para fazer meu ateliê de escultura que tinha dois pavimentos. Resolvi abrir um café na parte de baixo e o ateliê na de cima, daí o nome Cafelier”, explica o empresário, que dedicou quase três décadas ao segundo negócio, sem conseguir focar na arte, como era o plano original.

“O Cafelier roubou todo o espaço. Agora, passados 26 anos, aproveitando a quarentena, resolvi trabalhar com escultura na minha casa do Carmo, transformando um quarto em ateliê”, revela. O artista plástico já recebeu até convites para expor. “Mas, por enquanto, o que mais quero é trabalhar. Está me fazendo muito bem. A arte alimenta a alma”, define. Enquanto está fechado, o Cafelier passa por reformas. “Está sendo difícil para todos, mas a arte me deixa mais forte”, conclui Paulo Vaz.

Elsimar Coutinho (foto: Marina Silva)

Dias melhores

O médico Elsimar Coutinho completa 90 anos na próxima segunda-feira. Vai comemorar discretamente, em família, na casa de praia, localizada no condomínio Parque Interlagos, no Litoral Norte, onde está passando a quarentena. Por causa da pandemia do novo coronavírus, Elsimar suspendeu o atendimento presencial – tem respondido aos seus pacientes através do contato telefônico ou de forma online, através de lives. “Em breve, quando essa situação melhorar, irei brindar o recomeço de dias melhores com a família, amigos e pacientes”, prometeu o cientista baiano.



Através de um clique

O Almacen Pepe acaba de investir em um novo canal de compras, o Pepe Online, que está funcionando através do site www.almacenpepe.com.br. No canal digital, os clientes podem fazer os pedidos e receber suas encomendas em casa. O investimento no e-commerce foi ocasionado em decorrência da pandemia do novo coronavírus, com restrições cada vez maiores de circulação de pessoas.

Isaac Edington (foto: divulgação)

Responsabilidade social

O presidente da Saltur, Isaac Edington, acaba de firmar mais uma parceria para a campanha Salvador Solidária. Trata-se de uma ação com a Moura Dubeux. A empresa organizou um sistema de coleta para facilitar a arrecadação de donativos. “A ideia é recolher alimentos e produtos de higiene e limpeza em diversos condomínios e assim ajudar a fazer com que as doações cheguem à população vulnerável da cidade, através da campanha municipal”, afirmou Edington. Além de realizar o “Condomínio Solidário”, nome dado a iniciativa da construtora, a Moura Dubeux vai contribuir também com 500 cestas de alimentos.



Homenagem

Nasceu, na última quinta-feira, o primeiro filho de Jasmine e Tom Veloso. Benjamim Souza Veloso ganhou do avô, Caetano Veloso, uma homenagem nas redes sociais. “Hoje, 14 de maio, é dia de grande luz (...). Como eu e todos os meus irmãos, Benjamim nasceu em casa”, escreveu o artista.

Partitura

José Mauricio Bittencourt apresenta, na próxima terça-feira, às 19h, por meio de uma live nas redes sociais da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), o videoclipe que foi produzido nas ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A produção do videoclipe, que foi realizada durante a I Mostra de Música Erudita de Itaparica, traz as peças Fantasias em ré menor para flauta solo, de Georg Phillip Telemann, e Concerto em ré menor para oboé (Adagio) de Alessandro Marcello, tocadas por alguns dos maiores nomes na música de concerto, como Carlos Prazeres, Priscila Rato, Lucas Robatto, Francisco Roa, Serghei Iurcik e Thomas Rodrigues.