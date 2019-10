O publicitário baiano Nizan Guanaes (foto/divulgação)

O publicitário Nizan Guanaes vai acompanhar, no próximo domingo (13), na praça do Vaticano, a canonização de Irmã Dulce. Ele estará por lá ao lado do irmão, o médico André Guanaes, que fundou e comanda o Instituto Sócrates Guanaes.