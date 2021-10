Nizan Guanaes vem a Salvador para evento empresarial do Alô Alô Bahia

Nizan Guanaes (Foto: Marcelo Navarro/Divulgação)

Nizan Guanaes será o palestrante do próximo Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia, marcado para 22 de novembro, no Porto de Salvador, que terá como tema Marketing Digital e Educação Empresarial. Discussão mais que oportuna para os tempos atuais e que tem total conexão com o publicitário, consultor e empreendedor baiano de reconhecida trajetória internacional, que mantém seu olhar focado no novo baseado em repertórios que estão em constante atualização.

Em mais de 40 anos de atuação profissional, Nizan Guanaes assinou campanhas publicitárias icônicas e fundou o Grupo ABC de Comunicação, maior conglomerado de comunicação da América Latina e 18º do planeta. Sua forma única de condução profissional o fez ser citado como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo pelo jornal Financial Times e figurar na lista das 100 pessoas mais criativas do mundo dos negócios da revista especializada em business e tecnologia Fast Company.

Atualmente, Nizan Guanaes é estrategista da N Ideias, prestando consultoria para grandes empresas do Brasil, e investe em startups que, como ele mesmo define, fazem dinheiro bom: aquele que além de rentável traz resultados positivos para a sociedade. Na sua lista de atividades está ainda a função de conselheiro da Neojiba e de embaixador da Boa Vontade da Unesco, recebido em reconhecimento por seu apoio às ações da organização nas áreas de educação, inclusão social e formação para os grupos vulneráveis.

Lançamento

O empresário Brandão Freire promoveu, segunda-feira, no studio de paisagismo Lánavaranda, no Caminho das Árvores, em Salvador, o lançamento do seu livro “Advogado promovido a jardineiro”. Na obra, o autor aborda como ele encontrou no paisagismo um novo propósito de carreira e os desafios da transição profissional. O evento foi prestigiado, sobretudo, por profissionais do mercado de arquitetura e decoração.

Carolina Ferraz (Divulgação)

Entre nós

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz desembarcou com a família, segunda-feira, em Salvador para conferir as novidades gastronômicas e culturais da cidade. Na própria segunda, ao lado de Rafael Dantas, esteve no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, para conhecer o programa “Café com o Historiador”, em que o próprio Rafael apresenta o acervo do hotel, estimulado em mais de R$20 milhões, com destaque para 3 painéis de Carybé, que custam R$ 4 milhões cada.

Loja-conceito

Sandy Rabelo uniu sua expertise como modelo à sua alma empreendedora para, aos 24 anos, abrir sua primeira loja-conceito com um coquetel para convidados na última sexta-feira (15). O local escolhido foi Shopping Capemi, no Caminho das Árvores, que ganhou projeto assinado pela arquiteta Jéssica Almeida. “Apesar de muito nova, venho sonhando e projetando tudo que estou construindo. Empreender aos 24 anos está sendo uma das minhas maiores realizações”, nos disse Sandy.

Antonio Dias (Divulgação)

Radar cultural

A galeria baiana Paulo Darzé, que mantém sede no Corredor da Vitória, em Salvador, estará presente na SP Arte 2021, entre hoje e domingo, com obras produzidas por Antonio Dias. O artista, que faleceu em 2018, é considerado um dos principais nomes da arte brasileira. Artista de vanguarda, sua obra está em várias coleções particulares e acervos de museus, como o de Arte Moderna de Nova Iorque.

Bem instalada

A cantora Ivete Sangalo passou a última semana com amigos e familiares em Trancoso, no sul da Bahia. Por lá, se hospedou na Casa San Marco, que pertence ao casal Georgina e Ruy Brandolini. A residência foi a mesma que a artista Beyoncé ficou em 2013, durante uma temporada de shows no Brasil. Com assinatura do arquiteto Fabrizio Ceccarelli e décor de Sig Bergamin, o imóvel possui 9 suítes espalhadas em 800m2.