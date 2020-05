Nizan Guanaes entrevista Roberto Medina, Abílio Diniz e Washington Olivetto neste domingo (31), das 18h às 20h. As entrevistas são parte do Sunday Night Live, série de conversas com personalidades que o publicitário tem realizado em sua conta do Instagram.

"Eles todos têm em comum o sucesso, a capacidade de reinvenção, resiliência, mas também passaram os três por uma experiência muito triste, o sequestro, uma quarentena forçada. Como eles conseguiram resistir a essa pressão".