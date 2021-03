No aguardo de nova remessa, Lauro de Freitas suspende aplicação da 1ª dose 

A vacinação contra covid19 para idosos acima de 74 anos foi suspensa em Lauro de Freitas. A Prefeitura suspendeu a imunização por falta de vacina. De acordo com o comunicado, a prefeitura aguarda uma nova remessa de imunizantes pelo Ministério da Saúde para dar continuidade ao calendário de vacinação.



A vacinação em segunda dose segue normal e acontece em três pontos da cidade: Ginásio do Aracui, quadra da Escola 2 de Julho e Praça de Portão.No último boletim divulgado com dados até 15h desta segunda, Lauro de Freitas já tinha aplicado 7.448 das 8.910 doses disponíveis. Os dados, apesar de representarem o controle estadual da imunização, não necessariamente refletem a realidade do dia, já que podem estar desatualizados, especialmente após os finais de semana, onde a transmissão de dados costuma ser mais lenta.