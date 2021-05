No aniversário do Vitória, cinco atletas voltam a treinar na Toca

As atividades rubro-negras desta quinta-feira, 13 de maio, foram iniciadas na capela da Toca do Leão, onde jogadores, membros da comissão técnica, funcionários e dirigentes celebraram o aniversário de 112 anos do Vitória. Dentro de campo, as atenções foram voltadas para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 28, o time visita o Guarani, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Primeiro, o técnico Rodrigo Chagas comandou um treinamento de finalização com cruzamentos e troca de passes. Depois, montou um tático para exercitar marcação e infiltração.

Recuperados de covid-19, o goleiro Yuri Sena, o zagueiro João Victor, o volante João Pedro, o meia Soares e o atacante Eron voltaram a treinar com o elenco. Antes, Ronaldo, Gabriel Bispo, Fernando Neto, Eduardo e David, que também contraíram a doença, já tinham retomado os treinos na Toca do Leão.

Dos 12 jogadores infectados por coronavírus, apenas o lateral direito Van e o atacante Vico seguem em isolamento. O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de sexta-feira (14).