No Bahia há três temporadas, goleiro Fernando projeta sequência

A temporada vai começar para o Bahia. Nesta quarta-feira (22), o elenco de aspirantes do Tricolor entra em campo oficialmente pela primeira vez em 2020para encarar a Juazeirense, às 21h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Se de um lado o torcedor está na expectativa para matar a saudade do time - ainda que seja uma equipe diferente do habitual -, do outro os atletas tentam conter a ansiedade. É o caso do goleiro Fernando. No Bahia desde 2018, ele projeta ter primeira grande sequência com a camisa do Esquadrão.

"Jogar é muito importante para nós goleiros. Sabemos que apenas um joga e quem está de segundo e terceiro está sempre esperando a oportunidade. Graças a Deus agora eu vou ter a oportunidade de mostrar trabalho e pretendo mostrar da melhor forma possível", disse ele.

Entre atletas que vão ter no Campeonato Baiano a primeira chance de jogar uma competição profissional, Fernando quer usar a experiência que já teve na equipe de cima para não deixar a oportunidade passar e fazer bonito durante o estadual.

"Nesse tempo que eu fiquei esperando a minha oportunidade eu amadureci bastante. Aprendi muito com o professor Rogério, o professor Daniel, o Douglas, o Anderson, sempre trabalhando forte para quando chegar a minha hora. No primeiro ano o Douglas machucou e eu fui para alguns jogos, em 2019 eu sofri algumas lesões, tive poucos jogos, mas agora eu espero agarrar essa chance com as duas mãos e não perder a oportunidade", afirmou ele.

O técnico Dado Cavalcanti não divulgou a escalação do Bahia que estreia em Juazeiro, mas a tendência é a de que o treinador mantenha a base da equipe que vem atuando. Com isso, o Bahia deve entrar em campo com: Fernando, Lepu, Ignácio, Anderson e Mayk; Ramon, Edson e Caio Mello; Gabriel Esteves, Gustavo e Saldanha.