No BBB, Rafa diz que foi ignorada por Mari no Carnaval e Jonas rebate: 'Mente'

A influencer Rafa Kalimann reclamou nesta sexta-feira (14) que foi excluída pela baiana Mari Gonzalez em uma viagem de Carnaval que as duas fizeram com um grupo de amigas. A revelação veio em papo com Gizelly, no BBB20, e ecoa outras conversas nesse sentido que já rolaram na casa.

Fora do reality, o namorado de Mari, Jonas Sulzbach, defendeu Mari. Ele repostou um vídeo com vários registros da viagem que mostram as duas curtindo lado a lado.

Rafa explicou que era uma viagem com um grupo de influenciadores. “Tava um monte dentro de uma casa. Acho que eram cinco mulheres e, tipo assim, ela gravava com todos e comigo nada”, reclamou.

Jonas usou o stories para compartilhar o vídeo e depois falou que que Rafa gosta de "vitimismo". "Aí as coisas começaram a fazer sentido. Para mim, isso é um baita de um vitimismo. Tem pessoas que querem crescer sendo vítima. É normal as outras pessoas ficarem sensibilizadas. Uma pessoa que mente, capaz de manipular uma notícia... uma pessoa dessas, o que menos quer espalhar é luz. Quer espalhar raiva, ódio, não faz sentido inventar uma coisa dessas para se passar de coitadinha. Aqui não".

A história já tinha rolado na primeira edição da festa. Depois que Rafa e Bianca brigaram, Mari comentou o caso. "No Carnaval, saiu uma notícia que eu excluí ela. Velho, uma coisa que eu não faço é excluir ninguém. Eu sempre tô junto de todo mundo. Cheguei pra ela e perguntei: 'Rafa, já te excluí?'. 'Não'. Fiquei f...! Depois ela me explicou e fiquei pensando 'Rafa, por que você não explicou isso para as pessoas?'Fui em vários lugares encontrar ela, pra ver se batia (o santo), mas é o jeito dela", disse a baiana na época.