No Carnaval, Fábio Porchat sofre tentativa de roubo e é salvo por Adnet e Veras

Fábio Porchat relatou um susto que teve no Carnaval, momentos antes do desfile da escola São Clemente, em homenagem ao amigo Paulo Gustavo. O humorista revelou que quase teve seu celular roubado.



Entusiasmado, o apresentador se permitiu sacar o celular para fazer fotos de selfie no centro do Rio, em plena avenida Presidente Vargas, a caminho da Sapucaí, como "um turista alemão", ou seja, totalmente desavisado, conta.



Porchat foi surpreendido por dois garotos que vieram por trás e tentaram lhe tomar o aparelho. Após conseguir fugir, ele percebeu que Marcelo Adnet e Marcos Veras, que o acompanhavam, estavam "aos gritos e pontapés" com os garotos.



"Hoje empurrei o carro alegórico e ainda parti pra cima dos caras que tentaram levar o celular do Fábio Porchat. Grande noite. PS - não levaram o celular", publicou Adnet. Então, Fábio respondeu o tweet com mais detalhes:



"Tô eu, que nem um turista alemão, andando pela Presidente Vargas fazendo selfie. Dois rapazes vieram por trás e tascaram a mão no meu celular. Eu segurei firme e corri. Quando vi, Adnet e Veras estavam aos gritos e pontapés com eles. Me senti Dona Flor", escreveu.