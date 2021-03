No clássico Ba-Vi, Vitória tentará quebrar tabu dentro do Barradão

Após pouco mais de um ano, a Copa do Nordeste volta a colocar, frente a frente, Vitória e Bahia. Um clássico a essa altura não define como será a trajetória de cada time no torneio nem na temporada. Mas ganhar tem sempre o potencial de aumentar a confiança de um elenco e, da mesma forma, um tropeço pode ter o efeito inverso. Por isso, não está nos planos de ninguém ser superado pelo maior rival.

O confronto será neste sábado (13), às 16h, no Barradão. No Ba-Vi do Nordestão 2020, foi o Leão que se deu melhor: aplicou 2x0 sobre o tricolor, gols de Vico e Thiago Carleto, na Arena Fonte Nova.

Dessa vez, o rubro-negro tem o mando de campo, mas o histórico recente como mandante no clássico preocupa: o Vitória não ganha do Bahia em seu estádio há quase quatro anos. A última vez foi em abril de 2017, pela primeira semifinal do torneio regional, por 2x1. De lá para cá, aconteceram mais seis encontros no Barradão. O tricolor se deu melhor três vezes, e as outras três terminaram empatadas.

Além da missão de quebrar esse tabu, o primeiro clássico do ano tem a chance de recolocar o Leão em uma trajetória positiva na Copa do Nordeste. Na rodada passada, a equipe foi derrotada por 3x1 para o Ceará, no Castelão. Antes, estreou batendo o Santa Cruz, no Barradão, por 2x0.

Na temporada, o time ainda soma duas vitórias, pela Copa do Brasil e Baianão, e um empate, também pelo estadual.

Por esses e todos os fatores, o foco é um só: derrotar o Bahia. “O Ba-Vi é um campeonato à parte, uma decisão. Não se joga, se ganha. Com imposição de ritmo, volume de jogo, intensidade. Tentar jogar e não deixar o adversário jogar. É o que vamos passar para os atletas”, declarou o técnico Rodrigo Chagas.

Reforçado

Neste objetivo, o time vai contar com ajuda extra. Três novos contratados terão a chance de estrear, justamente, no clássico. O mais esperado pelos rubro-negros é o centroavante Walter, de 31 anos, principal reforço do Vitória para a temporada 2021.

Há ainda o atacante Wesley e o lateral-esquerdo Roberto, que foram relacionados pelo técnico Rodrigo Chagas e podem entrar em campo pela primeira vez pelo clube. Outro que tem a chance de aparecer no jogo é o lateral-direito Cedric, que retornou do empréstimo ao CSA.

"Todos os atletas que já chegaram têm a possibilidade de estar jogando, ou no banco. Agora é montar uma equipe com uma estratégia dentro daquilo que a gente estudou em relação ao nosso adversário, o Bahia. E colocar uma equipe competitiva, agressiva e bem equilibrada no jogo", adiantou o treinador.

Na escalação, é certo que haverá uma mistura de experiência e juventude. Vários jovens jogadores subiram da base e estão sendo aproveitados por Rodrigo nesta temporada. Entre eles, Pedrinho, Gabriel Santiago, David e Samuel, que devem ser titulares no clássico. Se entrarem em campo, os quatro farão suas respectivas estreias em um Ba-Vi.

Dessa forma, uma possível formação do Vitória conta com: Lucas Arcanjo, Van, João Victor, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Gabriel Santiago; Vico, Samuel (Walter) e David.