No CT do América-MG, Bahia treina de olho no Atlético-MG

Um dia depois de cair por 3x0 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia voltou aos treinos de olho no novo confronto com o alvinegro. O Esquadrão encara o Galo nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Mineirão, mas dessa vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na tarde desta segunda-feira (26), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos ficaram no hotel, onde realizaram um trabalho regenerativo. O restante do grupo treinou no CT do América-MG.

No campo, os atletas fizeram uma atividade física, seguida de um treino de posse de bola sob o comando do técnico Dado Cavalcanti. O volante Edson, que cumpriu suspensão no jogo pelo Brasileirão, volta a ficar à disposição de Dado.

Por outro lado, o treinador não terá o atacante Maycon Douglas. Como já atuou pelo ABC na atual edição da Copa do Brasil, Maycon não pode defender o Bahia na competição.

Nesta terça-feira (27), o elenco do Bahia volta aos treinos, desta vez no CT do Cruzeiro. Dado Cavalcanti comandará a última atividade antes da partida.

O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 21h30. Como o Bahia vai cumprir punição imposta pelo STJD, o confronto deve ser disputado no interior do estado.