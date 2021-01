No CT do Inter, Bahia inicia preparação para pegar o Atlético-GO

Um dia depois de perder para o Grêmio, por 2x1, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo (10), às 18h15, em Goiânia.

No CT do Internacional, no Rio Grande do Sul, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na Arena do Grêmio foram para o campo e realizaram um trabalho de posse de bola. Já os outros jogadores fizeram um treino regenerativo de recuperação após a partida.

Para o duelo contra o Atlético-GO, o Bahia não poderá contar com o atacante Gilberto. O camisa 9 recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Por outro lado, Dado terá os retornos do zagueiro Juninho, do lateral esquerdo Capixaba e o do volante Gregore.

Diagnosticado com a covid-19, o meia Rodriguinho e o volante Patrick de Lucca estão isolados e também vão desfalcar o Esquadrão.

Com 28 pontos, o Bahia está colado na zona de rebaixamento. O Esquadrão acumula sete derrotas seguidas na Série A e desde novembro não vence pelo torneio.