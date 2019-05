No dia de combate à LGBTfobia, Bahia lança camisa temática

Nesta sexta-feira (17), dia internacional de combate à LGBTfobia, o Bahia lançou uma camisa em homenagem à data. "Não há impedimento" é a frase que estampa a vestimenta, que conta com uma linha nas cores do arco-íris próxima à grande área de um campo de futebol.

A camisa é a primeira da coleção #BahiaClubeDoPovo, lançada pelo clube com objetivo de abraçar a pluralidade da torcida. À venda na loja oficial da Fonte Nova, ela custa R$ 88 e tem opções masculinas e femininas nas cores cinza e branca. Sócio do Bahia tem 10% de desconto.

Ativista LGBT, o repórter especial do CORREIO Osmar Martins, o Marrom, está orgulhoso de ser o garoto-propaganda da campanha. “Não tive a menor dúvida quando me convidaram. Sou totalmente contra intolerância, eu não poderia ficar de fora. O Bahia é o meu time do coração, sou sócio. Fiquei muito feliz. É impressionante a força que o Bahia tem”, afirmou.

“O Bahia está numa política maravilhosa abraçando essas causas. Realmente um clube de massa como o Bahia não pode ficar neutro, tem que tomar uma posição e tomou uma posição maravilhosa”, completou o jornalista.