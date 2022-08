No Dia dos Solteiros, confira 5 casais que se separaram em 2022

Se o Dia dos Namorados, em junho, foi um tormento para os solteiros, nesta segunda-feira (15), quem não tem ninguém para chamar de seu, comemora a liberdade. A lista de famosos desimpedidos aumentou consideravelmente em 2022. Confira abaixo os nomes dos solteirões de plantão.

Humberto Carrão e Chandelly Braz

O mais recente foi a separação entre Humberto Carrão e Chandelly Braz. O término conseguiu agitar as redes sociais. O casamento durou cerca de dez anos. O casal começou a namorar durante as gravações da novela Cheias de Charme. Discretos, o fim da relação não foi noticiada pelos dois, e sim, por amigos próximos.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Neymar e Bruna Biancardi

O namoro que durou menos de um ano, acabou no início de julho, após uma suposta traição de Neymar. Bruna Biancardi teria ido dormir e o craque aproveitou o momento para pular a cerca no dia 26 de junho. A influenciadora só teria descoberto no dia 1° de julho, deixando a mansão do jogador sem falar com ninguém. Os dois estavam juntos desde outubro de 2021.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Bianca Andrade e Fred

Um casal que boa parte da web acreditava que iria seguir por muito tempo, mas não durou muito. A influenciadora e o jornalista anunciaram a separação, após algumas supostas desavenças entre a famosa e a ex-sogra. Eles tiveram o primeiro filho, Cris. Solteira e desimpedida, Bianca deu o que falar ao beijar João Guilherme dias depois após a separação.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Gabi Martins e Tierry

O pai dos meninos e a cantora sertaneja deram um fim no relacionamento conturbado no dia 19 de fevereiro. Eles, que ficaram noivos, terminaram o namoro após diversas situações complicadas envolvendo o baiano. No Instagram, Gabi se pronunciou dizendo que gostava muito do ex. "Estamos solteiros e eu quero dizer para vocês que o Tierry é uma pessoa maravilhosa", comentou.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Yasmin Brunet e Gabriel Medina

Logo no começo de 2022, Yasmin e Gabriel terminaram o casamento e vários internautas ficaram chocados. O fim do relacionamento aconteceu após a decisão do surfista, que também deu uma pausa na carreira. Eles já estavam vivendo em casas separadas. Yasmin estaria com ciúme excessivo do ex-marido o que fez com que o atleta optasse pela separação.



(Foto: Reprodução / Redes Sociais)