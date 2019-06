No esquente para o jogo do Brasil, Psirico faz show gratuito na Barra nesta quinta (27)

O Brasil chegou às quartas de final da Copa América e, se tem jogo da seleção, tem show no Farol da Barra. Point da torcida brasileira durante a competição, o local terá show gratuito do Psirico e telão para transmitir o confronto contra o Paraguai, que acontece às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A apresentação da banda comandada por Márcio Victor acontece antes da bola rolar e tem previsão de início às 19h30, mas, antes, a partir das 17h30, o DJ Ober já comanda a festa. Batizado de Arena Brahma, o espaço tem capacidade para receber até 10 mil pessoas, então é bom chegar cedo para garantir um lugar.

Além do trio elétrico e do telão, o local oferece bares fixos, foodtrucks, banheiros e segurança. Esse será o quarto show que acontece em Salvador para embalar os jogos. Antes, já se apresentaram Parangolé, Lambasaia e Bell Marques.

Se passar de fase, o Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Venezuela, que jogam sexta (28), às 16h, no Maracanã.

SERVIÇO:

Evento: Arena Nº1 Brahma

Local: Farol da Barra

Data: Quinta (27), a partir das 17h30

Atrações: Psirico, DJ Ober e transmissão do jogo Brasil x Paraguai

Acesso: Gratuito