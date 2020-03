No Fifa 20, Betis x Sevilla atrai 60 mil pessoas em quarentena

Em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, jogadores de dois tradicionais clubes da Espanha resolveram disputar uma partida de futebol... no Fifa 20. Borja Iglesias, atacante do Real Betis, e Sergio Reguilón, lateral esquerdo do Sevilla, simularam o clássico entre os times no simulador da EA Sports. E o melhor: o público foi digno de estádio, com 60 mil pessoas acompanhando o duelo.

O jogo, que rolou na mesma época em que as equipes mediriam forças pela La Liga, foi exibido ao vivo pela Twitch, plataforma de transmissão de games. Segundo o portal Eurogamer, o vencedor foi o Real Betis, com o placar de 6x5.

O grande público, aliás, foi considerado alto até para o mundo virtual, já que se tratou de uma partida amistosa e não de um campeonato profissional do game.

Na Espanha, a quarentena permite apenas que as pessoas saiam de suas casas para ir ao mercado, farmácia, hospital, passear com o cachorro e trabalhar.