No flanco do adversário

Aliados próximos ao prefeito ACM Neto apostam que, embora a definição do vice na chapa do DEM para a disputa em Salvador só deva ocorrer em maio de 2020, a vaga será preenchida por um nome que não integra a atual base de apoio ao democrata. Em conversas reservadas com a Satélite, articuladores políticos do Palácio Thomé de Souza garantem que a tendência de Neto é escolher o candidato à vaga entre partidos hoje alinhados ao governador Rui Costa (PT).

“A decisão ainda está longe de sair, e é possível até que o posto fique no arco do DEM. Os sinais, no entanto, indicam outra direção. A hipótese mais provável é que o prefeito ofereça a vice para alguma legenda da base petista com musculatura e bancada forte na Câmara dos Deputados”, confidenciou um cardeal do bloco democrata.

De acordo com integrantes do núcleo político do Thomé de Souza, o prefeito mira, ao menos, três siglas para ocupar o lugar: PP, PR e Podemos, que apoiam o governo estadual, mas demonstram interesse em migrar de lado.

Gelo-baiano

Em meio aos movimentos do DEM para armar o xadrez eleitoral em Salvador, o Palácio de Ondina esbarra em entraves que dificultam a montagem do seu lado no tabuleiro da sucessão. O principal deles tem origem nas indefinições sobre a candidatura a prefeito do presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, através da eventual filiação ao PSB. Tanto Rui Costa quanto líderes do PSB detectaram indícios de recuo por parte de Bellintani. O que pode levar o partido a pôr um puro-sangue no páreo. No caso, a deputada Lídice da Mata, que ainda resiste à ideia. Ao mesmo tempo, o senador Otto Alencar avisou que não abre mão do deputado Pastor Sargento Isidório (Avante) na corrida, em aliança com o PSD, enquanto o PT exige candidato próprio na briga pela prefeitura.

Tesourada no caixa

Ao todo, 314 municípios baianos perderão ano que vem recursos repassados por meio do rateio de 25% do ICMS, aponta auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Das maiores cidades da Bahia, incluindo Salvador, só Barreiras conseguiu, em comparação com 2019, variação positiva no novo Índice de Participação dos Municípios (IPM), usado para definir a fatia anual que cada um deles terá na arrecadação do imposto.

Boca aberta

O iminente desembarque do secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, no PDT disparou a sanha de caciques governistas para tomar a cota da sigla na administração estadual. Entre a turma de olho nos cargos pedetistas, a cobiça é maior sobre o quinhão da legenda na Secretaria de Agricultura e na Junta Comercial da Bahia (Juceb), comandada por Andréa Mendonça, irmã do presidente estadual do PDT, deputado Félix Mendonça Júnior.

No radar

A análise de mensagens de aplicativos e arquivos eletrônicos apreendidos na Operação Faroeste tem potencial para implicar magistrados que ainda não entraram no rol de suspeitos pela venda de sentenças na Bahia. Quem acessou o material garante que há fartura de elementos nas mãos da PF.