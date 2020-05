No meio do isolamento, um casamento e um feriadão. Deu certo?

A semana começou com a polêmica do casamento na Igreja da Vitória, as novas medidas de restrição e o 'feriadão' em Salvador e algumas cidades da região metropolitana que contou, inclusive, com 'volta no tempo'. O episódio comenta todas essas notícias pra responder se foram boas ideias. Ouça:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida