No primeiro turno, Vitória empatou com os quatro próximos rivais

Conquistar dez pontos nos próximos quatro jogos. Essa é a meta do Vitória para o começo do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Ela foi revelada pelo técnico Eduardo Barroca no último domingo, após a derrota por 2x1 para o Sampaio Corrêa, em São Luís. Na verdade, a missão incluía a partida contra a equipe maranhense, mas o tropeço a tornou ainda mais ousada.

O objetivo do comandante é somar 10 dos 12 pontos possíveis até a 24ª rodada. “Caso a gente queira ter uma perspectiva de brigar em cima, a gente teria que fazer nesse primeiro bloco de cinco (jogos) no mínimo dez pontos. Evidente que, não pontuando nesse primeiro jogo, aumenta a responsabilidade nos próximos”, afirmou o comandante do Leão.

Para alcançá-la, o Vitória precisará pelo menos vencer três e empatar um dos quatro duelos que tem pela frente contra Figueirense, Ponte Preta, Náutico e CRB. Se perder um deles, já não bate a meta. Ou seja, o time precisará acabar com o jejum de nove jogos sem triunfos. Seis desses tropeços foram sob o comando de Eduardo Barroca, que ainda não comemorou à beira das quatro linhas com a camisa rubro-negra.

Com 21 pontos, o Vitória está a um da zona de rebaixamento no campeonato, na 16ª posição. Em 17º lugar, o Náutico soma 20. Para iniciar a reabilitação traçada pela comissão técnica, o rubro-negro vai precisar vencer adversários que não conseguiu superar no primeiro turno da competição. Ainda sob o comando de Bruno Pivetti, o clube empatou com Figueirense, Ponte Preta, Náutico e CRB. Vale avaliar, portanto, cada situação no começo da Série B e atualmente.

Quando enfrentou o Figueirense na 2ª rodada, no estádio Orlando Scarpelli, o Vitória ocupava a 6ª colocação na tabela porque havia vencido o Sampaio Corrêa, no Barradão, na estreia do torneio. Já a equipe catarinense, que ainda não tinha pontuado, estava na 18ª posição. O empate em 0x0 no dia 11 de agosto não ajudou muito nenhum dos dois e nem ajudará dessa vez. O Figueirense segue na zona de rebaixamento, no mesmo lugar, só que com 19 pontos, dois a menos que o rubro-negro, que também luta pra respirar no campeonato.

O empate com a Ponte no 1º turno foi movimentado no Moisés Lucarelli. Quando ficaram no 3x3 no dia 14 de agosto, Vitória e a Macaca viviam situações diferentes na tabela, assim como neste momento. O Leão estava tentando entrar no G4, em 6º lugar, com quatro pontos, e a equipe paulista ocupava a 13ª posição, com um. Atualmente, em 6º lugar e com 31 pontos, é a Ponte Preta que briga para entrar no grupo de protagonistas.

Assim como ocorreu com o Figueirense, o jogo diante do Náutico também ficou no 0x0. A diferença é que o confronto foi no Barradão. No dia 19 de agosto, o Vitória estava bem na fita. Era o 5º colocado, com cinco pontos, enquanto o Timbu amargava o 18º lugar e somava só dois pontos. A situação da equipe pernambucana não mudou muito. O time está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos, apenas um a menos que o Leão.

Já a partida contra o CRB, disputada no dia 22 de agosto, no estádio Rei Pelé, terminou empatada em 2x2. Assim como agora, o time alagoano estava em situação melhor que a do Vitória. Era o 5º colocado, com sete pontos, enquanto o rubro-negro ocupava o 8º lugar, com seis. De lá pra cá, o rival também caiu de rendimento, mas não está com a corda no pescoço como o rubro-negro. O CRB está no meio da tabela, com 26 pontos.

Confira a seguir os jogos e as estatísticas dos duelos contra os cinco primeiros adversários do Vitória nos turnos da Série B do Brasileiro:

Primeiro turno:

1ª Rodada - 08/08 - Barradão

Vitória 1x0 Sampaio Corrêa



2ª rodada - 11/08 - Orlando Scarpelli

Figueirense 0x0 Vitória

Classificação do rubro-negro antes do jogo: 6º lugar, com 3 pontos

Classificação do rival antes do jogo: 18º lugar, sem pontuar



3ª rodada - 14/08 - Moisés Lucarelli

Ponte Preta 3x3 Vitória

Classificação do rubro-negro antes do jogo: 6º lugar, com 4 pontos

Classificação do rival antes do jogo: 13º lugar, com 1 ponto

4ª rodada - 19/08 - Barradão

Vitória 0x0 Náutico

Classificação do rubro-negro antes do jogo: 5º lugar, com 5 pontos

Classificação do rival antes do jogo: 18º lugar, com 2 pontos

5ª rodada - 22/08 - Rei Pelé

CRB 2x2 Vitória

Classificação do rubro-negro antes do jogo: 8º lugar, com 6 pontos

Classificação do rival antes do jogo: 5º lugar, com 7 pontos

Segundo turno:

20ª rodada - 08/11 - Castelão

Sampaio Corrêa 2x1 Vitória

Classificação do rival antes do jogo: 6º lugar, com 28 pontos

Classificação do rival após o jogo: 5º lugar, com 31 pontos

21ª rodada - 12/11 - Barradão

Vitória x Figueirense

Classificação atual do rival: 18º lugar, com 19 pontos

22ª rodada - 20/11 - Barradão

Vitória x Ponte Preta

Classificação atual do rival: 6º lugar, com 31 pontos

23ª rodada - 24/11

Náutico x Vitória

Classificação atual do rival: 17º lugar, com 20 pontos

24ª rodada - 28/11

Vitória x CRB

Classificação atual do rival: 10º lugar, com 26 pontos