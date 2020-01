No último ano como prefeito, ACM Neto se emociona na Colina Sagrada: 'gratidão'

Para o prefeito ACM Neto (DEM), o sentimento era de forte emoção. Para o vice-prefeito e pré-candidato Bruno Reis (DEM), era quase um teste. Se desse para definir em poucas palavras a Lavagem do Bonfim dos dois maiores nomes da administração municipal em 2020, nesta quinta-feira (16), provavelmente seriam essas.

Por mais de cinco horas, os dois caminharam juntos – ao lado de um bloco composto por correligionários, apoiadores e outras pessoas que os abordavam ao longo dos oito quilômetros de percurso entre a Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, e a Basílica Santuário Senhor do Bonfim. Em seu oitavo e último ano como prefeito, ACM Neto chegou a chorar ao chegar à Colina Sagrada, pouco depois das 14 horas.

“Hoje, a caminhada foi muito diferente em todos os sentidos. Foram mais de cinco horas, um sol fortíssimo. Mas o que fica é o carinho das pessoas ao longo de todo o percurso e chegar aqui com o coração realmente repleto de emoção para ajoelhar nos pés do Senhor do Bonfim e agradecer. A única coisa que a gente pode falar agora é gratidão”, explicou Neto, momentos após chegar à Igreja do Bonfim.

Nas palavras do próprio prefeito, foi uma lavagem “especial”.

O prefeito ACM Neto se emocionou com o cortejo de 2020 (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

“Quando comecei, lá em 2013, não imaginei que ia chegar ao meu oitavo Bonfim como prefeito nessa condição. Quem acompanhou viu como foi o cortejo. Acho que nós sentimos ao longo de todo esse percurso”, completou.

Em seu perfil no Instagram, o prefeito chegou a publicar um vídeo em que explica a emoção.

Era o carinho de gente como a vendedora Elisabete Bárbara, 36 anos, que correu para se aproximar do prefeito ainda perto da Associação Comercial da Bahia, no Comércio. Queria tirar uma foto com ele, mas não conseguiu. Para ela, ir à lavagem tem que incluir o encontro com Neto.

“Todo ano, desde 2013, tiro foto com ele. Esse ano, infelizmente, não consegui, porque foi muita gente. Mas pelo menos deu para pegar na mão. Sou apaixonada por ele, pelo meu prefeito. Com respeito e organização, dá para ter políticos no Bonfim”, disse.

As amigas Mércia Machado, 49; Adenildes Teles, 52, e Vivian Santana, 43, professoras da rede municipal em Cajazeiras, também estavam andando juntinho do bloco do prefeito. Esperaram até encontrar a deixa para conseguir uma foto com ele. “Ela (Mércia) é a mais esperta, encontra a brechinha para a gente se aproximar. E ele acolhe o chamado da gente, sempre nos recebendo”, disse Adenildes. “Se não tiver foto com ele, não tem graça”.

O prefeito ACM Neto fez o percurso ao lado de apoiadores e correligionários (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

Pré-campanha

Antes de encarar os oito quilômetros de percurso, prefeito já tinha comentado sobre a ausência do governador Rui Costa (PT), que se recupera de uma cirurgia. ACM Neto explicou que não se preocupava com o cortejo dos adversários políticos – que aconteceu de forma mais pulverizada.

“O governador não está aqui por questões de saúde, já devidamente justificadas, o que interessa é que nós estamos e vamos cumprir nosso compromisso com nossa fé e com os baianos”, disse.

Ele ainda comentou a situação do vice-prefeito, Bruno Reis, anunciado como pré-candidato à prefeitura no último dia 6. “Temos tantos meses pela frente. Outubro está tão distante, Bruno está começando a pré-campanha dele praticamente agora. Tudo no seu tempo. Não tenho dúvida que ele já conquistou muita coisa, já cresceu muito e vai crescer ainda mais".

Bruno, por sua vez, ressaltou que já tinha a tradição de ir aos festejos do Senhor do Bonfim mesmo antes da vida na política. Ele também evitou opinar sobre a indefinição da oposição –o PT desfilou com quatro pré-candidatos (a titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado, Fabya Reis; o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira; o deputado estadual Robinson Almeida e a socióloga Vilma Reis).

“Essas indefinições da oposição são até por ausência de nomes que representem o perfil que a cidade quer. A cidade não quer retroceder, não quer recuar e perder conquistas. Ela quer avançar e todos reconhecem o trabalho que o prefeito ACM Neto fez”, afirmou Bruno.

Secretário municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco (DEM), destacou que Bruno já estaria acostumado com atos populares. “Nesse período, Bruno sempre esteve colado com Neto nesses momentos. Para ele, não é nenhuma novidade. Não digo que seria um teste, mas é realmente um exercício”, opinou.

Ao lado do prefeito ACM Neto, o vice-prefeito e pré-candidato Bruno Reis ainda deve definir a composição da chapa para as eleições (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Candidatos a vice de Bruno Reis, Geraldo Júnior e Léo Prates comparecem à lavagem

Após a definição de Bruno Reis como pré-candidato do DEM à prefeitura, a expectativa gira em torno do anúncio do nome do candidato à vice-prefeito. Entre os possíveis nomes, o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior (SD), e o secretário municipal da Saúde, Léo Prates (sem partido), despontam como favoritos.

“Geraldinho, sem sombra de dúvidas, pelo que ele representa hoje, pela dimensão que ele conseguiu ter, se tornando um dos principais players do campo político em Salvador, terá todo o destaque ao meu lado”, afirmou Bruno, sobre o presidente da Câmara. “Eu e Léo Prates estaremos juntos no momento certo. Disso, vocês podem ter certeza”, garantiu.

No entanto, o vice-prefeito ressaltou que a composição da chapa não deve ser anunciada agora. “Eu fui escolhido vice no dia 4 de agosto (de 2016), à noite, no último dia de convenções. Está cedo ainda. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte”, completou.

Ao CORREIO, Geraldo Júnior explicou que o prefeito ACM Neto lhe deu um prazo até o dia 29 de março para decidir se quer concorrer na chapa majoritária ou novamente a vereador.

“Tenho, dentro de mim, o prazo máximo de tomar a decisão até 15 de março. As pessoas têm me perguntado qual é a maior tendência e eu confesso: estou na decisão mais importante da minha vida pública, porque é uma decisão que não tem volta”, explicou.

Já Leo Prates, que está em processo de desfiliação do DEM para se filiar ao PDT, não fez o percurso dos oito quilômetros até a Colina Sagrada. Nesta quinta, ele participou apenas do ato ecumênico na Igreja da Conceição da Praia.

“Sempre digo que, na minha vida, tenho três nortes: o primeiro é o meu bom Deus. O segundo é o prefeito ACM Neto, mas nós temos até as convenções para estarmos juntos. Tanto o prefeito tem minha confiança, lealdade e amizade quanto eu sei que eu tenho a dele. O terceiro norte é o povo de Salvador. Se o povo gritar bem alto ‘Léo Prates’, estamos no jogo”, afirmou.