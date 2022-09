No último dia de campanha, Lula faz percurso de carro na Cidade Baixa

Durante o início da tarde desta sexta-feira (30), os candidatos do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, mobilizaram seus apoiadores na região da Cidade Baixa, em Salvador. A "Caminhada da Esperança" estava prevista para começar às 12h, mas foi só depois das 12h30 que as pessoas começaram a se deslocar do Largo de Roma em direção à Colina Sagrada, no Bonfim. Lula chegou já na metade do percurso, na Avenida Dendezeiros, pouco após as 13h.

Além de Jerônimo e seu candidato a vice, Geraldo Júnior (MDB), acompanhavam o ex-presidente o governador Rui Costa (PT) e o candidato à reeleição para o Senado Otto Alencar (PSD). Em um carro separado, o senador Jaques Wagner (PT), definiu o ato como sendo "da paz, da esperança, da prosperidade e da vitória". Outros políticos, como o deputado federal Bacelar (PV) e o deputado estadual Bobô (PCdoB), candidatos à reeleição, também marcaram presença no evento.

Da carroceria de uma caminhonete, Lula distribuiu, em pé, acenos e apertos de mão. À frente, um trio elétrico embalava a multidão que tomava quase todo o "Caminho da Fé", trecho que vai do Santuário Santa Dulce dos Pobres à Basílica Santuário Senhor do Bonfim.

Pessoas vestidas, predominantemente, de branco e vermelho começaram a se concentrar antes das 11h. Uma delas foi a empregada doméstica Jucimar Pimenta, 52 anos, que veio de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e chegou às 5h. "Ele [Lula] matou nossa fome, ele deu casa, ele deu faculdade. Meu filho é formado em Direito, por causa de Lula", disse, emocionada.

A caminhada durou uma hora. Logo depois das 14h, Lula desceu da caminhonete, mas apenas para entrar em outro carro. Sem ter discursado ou concedido entrevista, o ex-presidente seguiu para Fortaleza (CE), onde tinha um novo ato marcado para as 16h.