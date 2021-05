'No Vitória vou ter mais espaço', projeta Guilherme Santos

A concorrência no ataque do Vitória pelos lados do campo vai aumentar. É o que promete Guilherme Santos. "Gosto de sempre estar aberto para criar jogadas, sou veloz, penso bastante nas opções de jogada e acho que crio bastante no jogo", se apresentou o atacante contratado junto ao Atlético-MG durante a primeira entrevista na Toca do Leão, concedida nesta segunda-feira (17).

O jogador de 20 anos economizou as palavras nas respostas, mas garantiu estar pronto para a estreia na Série B do Brasileiro. O primeiro compromisso do Vitória no torneio nacional é no próximo dia 28, quando visitará o Guarani, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. "Claro, estou pronto sempre", disse, sem titubear.

Promessa da base do Atlético-MG, Guilherme Santos foi campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2020. Dois dos 13 gols que marcou foram comemorados diante do Vitória na primeira fase do torneio, quando o Galo venceu por 5x1. Agora, ele está ansioso para estrear as redes como jogador profissional.

O bom desempenho no time sub-20 fez com que o atacante fosse promovido ao elenco principal do Atlético-MG no início da atual temporada, mas não encontrou espaço no elenco e chegou a defender o Coimbra em quatro jogos do Campeonato Mineiro. Antes de ser emprestado ao Vitória, ainda voltou a defender a equipe sub-20 do Galo na Copa do Brasil.

Na Toca do Leão, Guilherme Santos acredita que terá mais chances de mostrar o próprio futebol e isso foi determinante para que ele decidisse jogar a Série B. "Eu vim para o Vitória porque acho que é uma oportunidade boa, tenho certeza que vou me destacar. No Vitória vou ter mais oportunidades, mais espaço".

CONCORRÊNCIA

Guilherme Santos foi o único atacante de beirada entre os cinco jogadores contratados pelo Vitória para reforçar o elenco que vai disputar a divisão de acesso. Samuel Granada é centroavante, Lucas Silva e Pablo Silas são volantes, e Bruno Oliveira é meia. Ele pode até não ter concorrência entre os recém-chegados, mas terá que mostrar serviço para ganhar a posição de quem já está aqui.

O elenco do Vitória tem sete atacantes de beirada. O técnico Rodrigo Chagas tem à disposição Vico, Ygor Catatau e Wesley, que, assim como Guilherme Santos costumam atuar mais pelo lado direito do campo. David, Alisson Farias e Caíque Souza são as opções para o lado esquerdo. "Desafio bom para mim, para os meus companheiros e muito importante para minha carreira", projeta Guilherme Santos.