Noiva customiza vestido de casamento para noivo cego

Kelly Anne Ferraro procurou uma loja de vestidos sustentáveis, feitos com materiais reciclados para seu casamento. O escolhido tinha veludo, flores em relevo e diferentes tipos de pano. O motivo? A noiva queria preparar uma surpresa para o futuro marido, Anthony Ferraro, que é cego.

No altar, sussurrou, entre lágrimas, no ouvido de Anthony: "toque o vestido". Foi a vez do noivo chorar. "Era como se eu pudesse vê-la", contou a uma TV americana.

O casal se conheceu devido a amigos em comum, em um bar, no ano de 2017. Foi quando Kelly se ofereceu para o guiar, já que ele não tinha uma bengala e o ambiente era escuro e fechado. "Eu pensei 'essa garota é incrível'", ele disse.

O primeiro encontro veio um mês depois, quando Anthony convidou Kelly para a estreia do documentário "A shot in the dark", que conta sua história como um atleta cego. Tony faz parte do time paralímpico de judô dos Estados Unidos.