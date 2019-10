Noiva de Gabriel Diniz posta homenagem ao cantor: 'um grande amor não morre'

No dia em que Gabriel Diniz completaria 29 anos, a noiva do cantor, Karoline Calheiros, homenageou o cantor. Em publicação no Instagram, a jovem se declarou ao seu amado e disse que "um grande amor não morre, ele adormece".

"Entendo que não fui eu quem te escolhi nem você que me escolheu foi o amor (de Deus) que juntou você e eu. Também sei que um grande amor não morre, ele adormece. Então, por enquanto, você me assiste daí de longe e eu fico daqui olhando as estrelas do céu e me lembrando de você!", escreveu, acompanhada da letra da música Erro Preferido.

"Agora é a vez de mostrar o seu talento num lugar de paz e sem julgamentos, eu to aqui te aplaudindo de pé! Você está de parabéns em todos os sentidos, palmas pra você, vida! Dia 18/10 sempre será mais iluminado por conta da sua luz, te amo", concluiu. Karoline é psicóloga e influenciadora digital.

O relacionamento dos dois era público, ainda assim eles eram bastante discretos nas redes sociais. O casal estava junto desde meados de 2016. Os dois chegaram a ser, juntos, padrinhos de casamento de Matheus, da dupla com Kauan, e Paula Aires, em 2018.

Homenagens da família

Cizinato Diniz, pai do cantor, também deixou seu recado pensando no filho. Ele relembrou como sua vida mudou com a chegada de Gabriel.

"Amor sem medidas, amor que só aumenta, neste dia, há 29 anos minha vida como pai começava, meu projetos tinham mais sentido, minha responsabilidade aumentava e todo um mundo de possibilidades foi criado. O Gabriel cresceu, e nos surpreendeu a todos com uma capacidade de amar, de fazer o bem, de fazer rir por rir e de ser gentil e doce".

"Assim partiu deixando o melhor da pessoa dele, hoje o nosso anjo Gabriel faz aniversário e Deus o abençoe infinitamente por ter feito parte das nossas vidas, parabéns Gabriel, parabéns meu amor, de sua família, amigos e fãs que de alguma forma foram contagiados pela sua alegria".

Gabriel morreu aos 28 anos no dia 27 de maio deste ano após a queda de um avião monomotor que sobrevoava a região sul de Sergipe. Na época, o pai do cantor deixou uma grande homenagem ao filho.

"Muita saudades desses olhos marcantes, desse sorriso fácil, da beleza em pessoa, e de uma alegria contagiante. Além de tudo isso, sim, artista completo e um filho extraordinário. Nada se compara, o que ele representa para nós, família, ele que ele representou e representa para a música", disse.

"Tudo nele era demais, um gigante incessante no trabalho, na alegria, no carinho, na generosidade, no amor e, acima de tudo, na IRREVERÊNCIA. Marcante, homem de caráter, fibra e personalidade forte, determinado a mudar a forma e o relacionamento de como fazer música sem passar por cima de míngue, e é isso uma porção de coisas boias em um homem só, o homem e artista GABRIEL DINIZ", completou.