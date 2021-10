Noiva dirige até o próprio casamento após ter mais de 20 corridas canceladas no DF

A advogada Nathália Andrade, 34 anos, foi obrigada a ir dirigindo para o próprio casamento após ter mais de 20 corridas canceladas no transporte por aplicativo, no último sábado (16), no Distrito Federal. Em entrevista ao G1, a noiva contou que dirigiu por 25 km e chegou com uma hora e 20 minutos de atraso para a cerimônia civil.

“Todos já estavam no casamento. O meu noivo, Felipe Barbosa, já estava nervoso, achando que eu havia desistido. Foi quando resolvi dirigir até a festa. Inseri o endereço no GPS e fui”, contou a noiva.

Na viagem, ela estava acompanhada das duas madrinhas, que vieram de Pernambuco. Como elas não conheciam bem a região, a advogada, que está grávida de três meses, decidiu assumir o volante.

“Eu estava muito eufórica, rindo de nervoso. Quando cheguei e vi meu pai lá, ele olhou para mim e falou: ‘minha filha, que loucura!’. Depois que passou tudo, vi meu esposo e comecei a chorar de tanto nervoso.”

A noiva comentou que tentou usar o serviço da Uber, mas sem sucesso. A assessoria da Uber informou, por meio da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que “os motoristas parceiros de aplicativos são profissionais independentes e, assim como os usuários, podem cancelar viagens quando julgarem necessário”.

Ainda de acordo com a empresa, a conduta dos condutores em aceitar ou não as viagens “são analisadas pelas empresas” e “podem levar a penalidades nas contas envolvidas”. No entanto, não comentou o caso em específico. Com informações do G1.