Noiva que não bebia há meses revela gravidez no casamento e faz chá revelação na festa

Um noiva de Anápolis, em Goiás, teve a brilhante - e econômica - ideia de fazer sua festa de casamento e o chá de revelação do seu bebê de uma só vez. O único detalhe é que ninguém sabia que ela estava grávida.

Essa curiosa história foi contada por Stefany Martins, a irmã da noiva. Em seu perfil no TikTok, a jovem de 21 anos publicou um vídeo completo sobre o caso. Ingrid estava para casar com Rafael Reis e há cinco meses estava sem ingerir uma única gota de álcool devido a sua gravidez, que ainda não havia sido comunicada para a família. Para não levantar suspeitas, ela inventou que estava com um problema no fígado.

Então chegou o dia do casamento, quando ela planejou chocar a todos com o anúncio da gravidez, e não deu outra, foi espanto, lágrimas e alegrias de todos os convidados.

Aproveitando o clima de comemoração, Ingrid ainda emendou um chá revelação durante a festa do casamento e assim descobriu que será mãe de uma menina, que se chamará Ana Clara.