Noivos celebram união em Salvador: 'História de amor contada por carnavais'

O Museu de Arte Sacra, no Dois de Julho, foi palco de uma celebração especial no último sábado (1º). Juntos há 20 anos, os noivos Leo Granjeiro e Deivi Luchetta se casaram com a Baía de Todos os Santos como testemunha, homenageando a cidade de Salvador, muito especial para o casal de administradores.

"A gente sempre brinca que nossa história pode ser contada por carnavais", nos disse Leo, um mineiro paulista que, há 19 anos, incluindo aí os anos de pandemia, visita a capital baiana no período do Carnaval, ao lado de Deivi, natural de Rio Claro (SP). Eles se conheceram em 2003 e, desde 2004, aproveitam a folia baiana. "Criamos uma paixão muito grande", diz.

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Dos 120 convidados, 116 eram de outros estados e países, como França, Estados Unidos e Espanha. Só dois eram de Salvador, o que reforça o significado do destino para os dois, que escolheram ternos Ricardo Almeida para a ocasião especial.

"Quando decidimos nos casar, queríamos fazer uma cerimônia toda com significado. Queríamos um lugar que remetesse a essa energia da Bahia. Foi simbólico, um dia de muita celebração, de celebrar todas as cores e o amor", revelou.