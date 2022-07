Noivos viralizam após guardanapos do casamento sumirem: 'Devolvam, são alugados'

Um casal ficou conhecido nas redes sociais pelo casamento depois que o noivo resolveu contar uma peculiaridade da festa que aconteceu no último sábado (23), em Natal: Muitos guardanapos, que eram alugados, sumiram.

Então, além de publicar no Twitter um pedido para que os "ladrões" roubassem os adornos, José Igor Mulatinho saiu pedindo em grupos de WhatsApp que os 19 guardanapos que faltaram, fossem devolvidos. Apenas 60 pessoas foram à festa.

"Minha esposa ficou desesperada, porque cada um custa R$ 25 e não contávamos com esse gasto para repô-los", pontuou o noivo ao UOL.

Um simples tuíte, então, tomou grandes proporções. Quase 200 mil pessoas curtiram a postagem até então.

se você veio no meu casamento ontem e levou o guardanapo verde de tecido, me devolva por favor kkkkkk são alugados ???????? — igor ????13 (@iiggor) July 24, 2022

Apesar de o casal já esperar prejuízos, se surpreenderam com a falta dos acessórios, "As pessoas levaram para casa com docinhos embrulhados. Teve gente que levou até marmita de isopor para colocar os doces", imagina o casal.