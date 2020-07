‘Nojentos’, diz irmã de Gabigol sobre nudes que recebe de homens no Instagram

A irmã do jogador Gabriel Barbosa, do Flamengo, usou as redes sociais para expor sua revolta quanto aos nudes que tem recebido em suas mensagens particulares no Instagram. As informações são da Isto É Gente.

Para tentar frear o assédio, Dhiovanna Barbosa afirmou que pensa em expor alguns dos seguidores.

“Estou vindo aqui falar uma coisa superchata. Quando fico no Instagram é para esquecer os problemas que estou tendo. Só que aí, vou ler meus directs e tem gente me mandando nudes. Homens. Dá vontade de postar aqui para ver se a pessoa para de ser nojenta”, comentou, indignada.

A jovem, que tem 120 mil seguidores na rede social, afirma ainda que bloqueia as contas, mas mesmo assim segue recebendo nudes de outros perfis.

“Pelo amor de Deus, não tem respeito, gente que faz esse tipo de coisa com quem é maior de idade e tem conhecimento das coisas, deve também mandar para quem é menor. Larguem de ser escrotos. Isso é falta de respeito, é assédio, é nojento”, desabafou.

Comprometidos

A irmã de Gabigol comentou ainda que boa parte das mensagens são enviadas por homens comprometidos.

“Homens casados, que namoram… Eu também namoro, então não tem respeito com ninguém, mano. E não é porque a pessoa é famosa, pública, que ela tem que aceitar isso. Críticas tudo bem, mas esse tipo de coisa não. E ainda fala que eu tenho que aceitar esse tipo de coisa”, concluiu ela, ao cobrar respeito e bom senso dos seguidores.