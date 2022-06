Nokia T20 é o tablet ideal para quem deseja experiência imersiva e bateria duradoura

O Nokia T20 é o primeiro lançamento da série de tablets da finlandesa HMD Global, casa dos telefones e acessórios Nokia. O aparelho leva a já reconhecida qualidade dos telefones Nokia para uma nova categoria de produtos, com recursos versáteis e bateria de longa duração. Desenvolvido para atender às novas necessidades e vontades dos usuários, o tablet Nokia T20 é ideal para quem precisa de um aparelho confiável para melhorar reuniões de trabalho, ajudar na educação das crianças ou assistir às séries e aos filmes favoritos. Bateria imbatível e garantida para longas jornadas A bateria é notavelmente um dos pontos fortes dos aparelhos Nokia, e com o tablet não é diferente. O dispositivo foi pensado para durar longas horas longe do carregador, graças à bateria de 8.200 mAh, que permite 15 horas de navegação na web, sete horas de chamadas de vídeo ou dez horas de reprodução de vídeos, como filmes e séries. O Nokia T20 ainda disponibiliza a possibilidade de carregamento rápido, diminuindo o tempo do aparelho na tomada. O Nokia T20 é um produto LTE, o que na prática significa que é possível utilizá-lo via dados em qualquer lugar, sem precisar de uma conexão Wi-Fi, trazendo mais facilidade para as diversas possibilidades de uso pensadas para o aparelho.









Mais conforto com a tela cristalina com baixa emissão de luz

Um dos principais destaques do Nokia T20 é a tela cristalina de 10,4 polegadas, certificada para baixa emissão de luz azul. O recurso protege contra eventuais cansaços do uso prolongado de aparelhos eletrônicos, trazendo mais conforto para o usuário. A resolução Full HD (1200 x 2000 pixels) traz ainda mais qualidade a vídeos e imagens. A experiência visual do Nokia T20 vem acompanhada de um conjunto de alto-falantes estéreo com tecnologia de áudio Nokia OZO Playback, garantindo também uma imersão sonora. Para quem pensa em desfrutar do tablet em ambientes abertos, como durante uma viagem em meio à natureza, a certificação IP52 é uma boa adição, pois protege o dispositivo de respingos de água e poeira, ajudando na durabilidade do produto.













Das reuniões de trabalho aos momentos em família

A versatilidade é uma das palavras-chave do Nokia T20. Isso porque o aparelho vem com o serviço Google Entertainment Kids Space, que permite às crianças navegarem por apps, livros e vídeos com o controle parental do aplicativo Family Link. Com a funcionalidade, os pais podem personalizar a experiência dos filhos. O dispositivo é perfeito para toda a família, além de estabelecer uma nova referência para o mercado de tablets Android™, com preço acessível.

O Nokia T20 também foi desenvolvido pensando nas necessidades relativas ao trabalho. Ele faz parte da lista de dispositivos Android que atendem aos requisitos corporativos do Google - o que significa que é um aparelho que é considerado pela empresa seguro para uso corporativo. O tablet ainda funciona com o HMD Enable Pro, a solução de gerenciamento de mobilidade empresarial da HMD Global que foi projetada para facilitar o

gerenciamento de dispositivos dentro de uma organização, independente do tamanho ou área de atuação.

Segurança robusta e memória reforçada

Ter espaço para armazenar memórias ou apresentações não será um problema com o Nokia T20. O tablet conta com 64 GB e suporte para cartão de memória de até 512 GB. A segurança e o software característicos dos celulares Nokia também continuam a ser o foco no Nokia T20, que tem mais três anos de atualizações de segurança mensais e dois anos de atualizações gratuitas do sistema operacional Android.

O tablet foi projetado com a mesma filosofia de design escandinava simplificada dos telefones da marca, passando por testes rigorosos para que seja um dispositivo durável e resistente, e ainda conta com uma capa para oferecer proteção extra.





Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.