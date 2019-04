Nordeste concentra mais de 2,2 mil vagas na área de saúde

O concurseiro que está lendo esta matéria agora pode nunca ter ouvido falar em uma cidade chamada Tumtum, localizada no interior do Maranhão. Porém, é o município que oferta o maior salário entre os concursos que estão com inscrições abertas nesta semana: R$ 20.689,66.

Esta é só uma das sete oportunidades de seleções abertas no Nordeste para profissionais da área de saúde, que somam, ao todo, 2.277 mil vagas na região. Em Tumtum, das 391 vagas - 79 são para cargos de auxiliar em saúde bucal, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiro e médicos nas especialidades de obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, intervencionista e regulador. O prazo termina no dia 2 de maio e as inscrições podem ser feitas no www.institutomachadodeassis.com.br. A taxa é de R$ 57 (fundamental), R$ 76 (médio) e R$ 95 (superior).

“Baseado na experiência de quem já fez muitos concursos na área de saúde, os atrativos são os salários acima da média da iniciativa privada, a jornada de trabalho e a quantidade de vagas. O importante é não achar que porque você é formado sabe de tudo e não precisa estudar, esse é o grande vilão desses concursos”, destaca o coordenador pedagógico do AlfaCon, Daniel Lustosa, que fez 30 concursos na área de saúde até ser aprovado no Departamento Penitenciário Nacional (Depen-MJ) para o cargo de enfermeiro.





VAGAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA A REGIÃO NORDESTE Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de Barreiras (BA) 5.250 R$ 6.094,00 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 05/05 Prefeitura Salvador (BA) 368 R$ 10.902,71 Médio, Técnico e Superior 07/05 Cisvale (CE) 523 R$ 4.671,00 Fundamental, Médio, Técnico, Superior 06/05 Prefeitura Tuntum (MA) 391 R$ 20.689,66 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 02/05 Prefeitura Guarabira (PB) 218 R$ 2.550,00 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 19/05 Prefeitura Princesa Isabel (PB) 222 R$ 2.455,35 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 03/05 Prefeitura Cocal (PI) 100 R$ 6.000,00 Fundamental, Médio, Técnico, Superior 30/04 Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE) 7.304 R$ 7.000,00 Fundamental, Médio, Técnico, Superior 03/05





Ainda que a maior remuneração esteja no Maranhão, o candidato conta também com boa oferta de vagas e de salários na área de saúde aqui na Bahia. Os concursos abertos para as prefeituras de Barreiras e de Salvador somam 804 vagas para profissionais de saúde, entre outros cargos.

Na Prefeitura de Salvador, o salário pode chegar a R$ 10.902,71. Das 368 vagas, 66 delas são para profissionais de saúde, entre eles, médicos. As inscrições podem ser feitas em fgvprojetos.fgv.br até o dia 7 de maio. As taxas custam R$ 80 (médio) e R$ 100 (superior).

No Oeste do estado, a Prefeitura de Barreiras destina 738 vagas das 5.618 para a área de saúde. O salário é de até R$ 6.094. O candidato tem até o dia 5 de maio para se inscrever em www.idib.org.br. O cadastro custa R$ 50 (fundamental), R$ 70 (médio e técnico) e R$ 90 (superior).

Brasil

Em todo o país, são 64 concursos com 26.133 vagas abertas nesta semana. Ainda de acordo com Lustosa, entre os concursos previstos, o destaque fica para os das Forças Armadas e Tribunais.

Na Bahia, a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) autorizou, na última semana, um novo processo seletivo para o preenchimento de 854 vagas. No entanto, a Embasa não informou a data para o lançamento do edital. “Seja qual for o concurso, estude e se prepare o quanto antes. O diferencial está no conteúdo específico”, aconselha Lustosa.





SEJA APROVADO

Estude, estude e estude Não aguarde o edital sair para planejar seu esquema de estudos. Quanto antes você começar a se preparar, melhor.

Matérias específicas Para aqueles que desejam prestar concurso na área de saúde, dominar as matérias específicas é um diferencial, pois ela definirá quem serão os aprovados, os classificados e os eliminados.

Bolso Se planeje financeiramente para as viagens que serão necessárias, caso opte por fazer um concurso fora do município onde mora. Muitas oportunidades e com salários atrativos na área de saúde estão em pequenas cidades do interior do estado.

Concentração É preciso ter foco. Manter a concentração, empolgação e constância nos estudos, nem sempre é estudar muito por poucos dias, mas sim um pouco de cada vez por vários dias.

Não desista Só não passa quem desiste. Esteja bem preparado e domine o conteúdo que você vai chegar lá. Defina metas de estudo que estimulem sua motivação. Confie na sua capacidade de ser aprovado.