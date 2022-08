Nordeste de Amaralina tem dia sem confrontos após morte de líder do tráfico

Quando um líder de uma área dominada pelo tráfico morre em confronto com a polícia ou facções rivais, logo se pensa: o dia seguinte é de guerra. Depois da morte de Leandro P, comandante do tráfico no Nordeste de Amaralina morto em operação policial em Humildes, distrito de Feira de Santana, o pensamento no bairro não foi diferente. Nesta quinta-feira (18), apesar das vias principais estarem movimentadas, as ruas mais remotas da região amanheceram vazias e silenciosas, com moradores temendo tiroteios.

O que se temia, no entanto, não aconteceu. Durante a manhã e o começo da tarde no Nordeste, nenhuma ação violenta ou tiroteio foram registrados. Desde a quarta-feira (17), quando houve boatos de um toque de recolher, residentes da área afirmam que integrantes do Comando Vermelho (CV) - facção de Leandro que ocupa o lugar do antigo Comando da Paz (CP) -, desmentiram a informação.

Ainda assim, havia preocupação entre os moradores. "Realmente mandaram dizer que não ia acontecer nada, mas eu saí para comprar pão e já estou voltando. Por enquanto, está tudo tranquilo, mas nunca se sabe quando pode mudar. E aqui é assim, acontece de repente", fala uma moradora, que preferiu não se identificar e recomendou aos familiares que não saíssem de casa ao longo do dia.

Não é só quem vive na área que teve cautela. A Polícia Militar reforçou o efetivo no Nordeste, contando com a presença de agentes da Rondesp Atlântico e unidades do comando de policiamento especializado como a Operação Apolo e o Batalhão de Choque.

Comandante da Rondesp, o Major Valdino Sacramento afirmou que a ação se trata de um esforço conjunto para garantir a segurança. "Nós temos uma cautela em preservar as pessoas de bem que aqui residem e não permitir que criminosos do restante da quadrilha possam realizar qualquer tipo de vandalismo e toque de recolher. Por conta disso, estamos aqui presentes", fala o comandante.

Escolas e postos fechados

Apesar do clima aparente de tranquilidade na loalidade, nesta quinta-feira (18) as 14 escolas da rede municipal e postos de saúde localizados no Complexo não funcionaram ao longo de todo o dia, por medo de possíveis confrontos.

Um funcionário que trabalha em uma das escolas disse à reportagem que as instituições só devem abrir as portas novamente na próxima segunda-feira (22).

Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) não disse quando as aulas voltam, mas informou que a gestão escolar "achou por bem, manter a suspensão das aulas nas escolas do bairro" (confira a lista das escolas afetadas abaixo). O Colégio Estadual Polivalente do Nordeste de Amaralina também está fechado. A Secretaria Estadual de Educação (Sec) foi procurada para falar sobre o fechamento, mas não retornou.

Os postos de saúde Menino Joel, Sabino Silva e Santa Cruz também não estão funcionando. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os profissionais foram remanejados para demais unidades do distrito sanitário. A previsão da secretaria é de que as atividades sejam normalizadas já nesta sexta-feira (19).

A polícia, porém, garante que, caso as unidades de educação e saúde quisessem retornar ainda na quinta-feira, isso seria possível e seguro. O efetivo tem realizado rondas constantes no local para assegurar que ocorrências violentas não aconteçam.

Apesar disso, o comércio continua funcionando normalmente no bairro. Os ônibus também não foram afetados.

Confira a lista de escolas fechadas nesta quinta-feira (18):

• Anita Barbuda- Fechada

• Zulmira Torres- Fechada

• Neusa Nery - Fechada

• Dália de Menezes-Fechado

• Maria Amália Paiva – Fechada

• Cristo Redentor - Fechada

• Vale das Pedrinhas – Fechada

• Santo André – Fechada

• Cristo é Vida- Fechada

• Pedro Nolasco – Fechado

• Teodoro Sampaio – Fechado

• Jose Calazans –Fechado

• Artur de Sales- Fechada

• Cmei Vale das Pedrinhas -Fechado