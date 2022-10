Nordeste é o assunto mais comentado do Twitter no Brasil e no mundo

Em meio a apuração das eleições no Brasil, o Nordeste é o assunto mais comentado no Twitter em todo o País e no mundo. A frase mais citada no microblog “Deixe o Nordeste votar” está presente em mais de 1,6 milhão de twits.

Com as demais referências, são mais de 2,5 milhões de menções “Nordeste” no Brasil, mais que o dobro do segundo assunto mais comentado no País, que é a hashtag #Eleições2022. As mensagens abordam, principalmente as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em transportes públicos em diversos estados da região.

O ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, havia proibido as ações da PRF e da Polícia Federal (PF) em transportes públicos na véspera da eleição, porém mais de 500 operações foram registradas, principalmente no Nordeste.

Em coletiva concedida durante a tarde, Moraes disse que as operações não impediram votos de eleitores, mas causaram atrasos. O ministro disse que uma investigação vai apurar todas as abordagens feitas pela corporação (PRF).