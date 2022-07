Nordeste tem 4 mil vagas em concursos públicos com salários de até R$ 11,5 mil

Buscar alternativas profissionais longe de casa tem sido a saída encontrada por muitas pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho baiano, especialmente aqueles que buscam nos concursos públicos a estabilidade e a segurança profissional. Talvez esteja na hora de sair da Bahia para buscar a tão sonhada estabilidade em outros estados nordestinos. O CORREIO fez um levantamento e constatou que o Nordeste tem mais de 4 mil vagas disponíveis em concursos públicos, com salários de até R$ 11,5 mil.

Para quem opta pela saída, os desafios vão desde as saudades da família e amigos até os choques culturais. No entanto, os que conquistaram uma vaga garantem que o esforço é compensado e, dependendo da área, sempre há a esperança de garantir a transferência que possibilite o retorno. Outros terminam estabelecendo raízes nos seus destinos e passam a estabelecer outras relações com as regiões onde passaram a viver e trabalhar.

Responsável por um projeto chamado Caravana do Marcão, o professor Marcus Vinicius vem ajudando estudantes que desejam oportunidades fora da Bahia (Foto: Arquivo pessoal)

Em 2016, o professor de curso preparatório Marcus Vinicius Mendes, mais conhecido como Professor Marcão, junto com o sócio Léo Morais, criaram o projeto Caravana do Marcão(@caravanadomarcao ), que leva candidatos para realizarem as provas em outros estados. Na proposta, os estudantes contam com o preparo para as provas, além do transporte de ida e volta, hospedagem e segurança. “Estamos comemorando seis anos de existência e, ao longo desse período, conseguimos transformar sonhos em realidade”, comemora.

Oportunidade

Amanda Coelho,26, foi uma dessas estudantes que conseguiu uma vaga na Polícia Militar de Pernambuco graças à iniciativa. “Como muita gente, comecei estudando sozinha em casa, tentei PMSE , PMBA ,e bati na trave. Quando conheci o curso Impacto, tive três intensos meses de preparação, mas o esforço valeu a pena e me trouxe a aprovação. Foi no projeto que aprendi estudar focada, concentrada no que era importante e resolver incontáveis questões”, recorda.

Amanda Coelho realizou o sonho de atuar junto a Polícia Militar em Pernambuco e salienta o papel que o esforço tem para os êxitos nas provas (Foto: Acervo pessoal)

Amanda lembra do mantra que dizia: A repetição até a exaustão, leva a perfeição. “Todo aquele suporte me possibilitou encontrar calma na hora de fazer a prova, me fez lograr êxito e hoje ser soldado da Policia Militar de Pernambuco”, completou.

O soldado Tiago Carvalho, 33, hoje lotado na PCCães da 4° Cia do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará, também se beneficiou do projeto. Na verdade, ele colecionou aprovações na Escola de Especialista da Aeronáutica, na PM de Pernambuco e do Ceará e se emociona em lembrar do processo de preparação e como o zelo dos professores resultaram no sucesso dele e de alguns colegas. “Mais que garantir a logística, existe o suporte emocional que os professores oferecem, então fica mais fácil enfrentar e seguir com perseverança as horas difíceis”, pontuou.

Tiago Carvalho lembra que o suporte oferecido no curso preparatório facilita a superação das dificuldades no processo de prestar concurso fora (Foto: Acervo pessoal)

Rubens Feitosa,33, reconhece que o suporte preparatório otimiza as chances de quem está se preparando para um concurso público, especialmente fora do estado natal. “Comecei a me preparar sem estratégia nenhuma. Quando comecei no curso, percebi que havia uma melhora no rendimento e o fato de treinar com provas anteriores foi permitindo ganhar segurança. Morando em Pernambuco, ele também ressalta a importância das amizades feitas no percurso, especialmente dos instrutores que se tornaram amigos pessoais.

Natural de Feira de Santana, Ranielly Freire diz que o concurso público mudou a perspectiva da família e que a mudança de estado não é nada (Foto: Acervo pessoal)

Morando em Fortaleza há pouco mais de dois meses, Ranielly Freire,30, deixou Feira de Santana em busca de um sonho. Antes de se mudar para a capital cearense, ela tentou a Polícia Militar de Minas Gerais, mas foi reprovada no teste de aptidão física. “A vitória não se resume à aprovação em todas as etapas de um concurso, mas é, antes de tudo, uma vitória de vida para mim e para minha família”, conclui.

Se você também sonha com concursos fora do estado, veja as oportunidades no nordeste:

Onde: Prefeitura de Alto Santo, no Ceará

Banca: Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada

Vagas:259 vagas são efetivas (seis destas reservadas a pessoas com deficiência), e 272 vagas para cadastro de reserva

Salários: de R$ 1.212,00 a R$ 9.000,00

Inscrições: até 22 de julho de 2022

Contatos: Consulpam pelo telefone (85) 3224-9369 e WhatsApp (85) 9957-9369 (WhatsApp).

Onde: Prefeitura de Ocara, no Ceará

Banca: Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB)

Vagas:230 vagas de níveis médio, técnico e superior, distribuídas entre as áreas da Saúde e da Assistência Social

Salários: entre R$ 1.212,00 e R$ 11.500,00.

Inscrições: até 18 de julho de 2022

Contatos: http://www.idib.org.br

Onde: Prefeitura de Prefeitura de São Luís, Maranhão

Banca: Instituto Selecon

Vagas:111 vagas imediatas e outras 333 para formação de cadastro reserva de aprovados

Salários: vencimento-base é de R$ 938,30, valor que contará com adicionais de compensação, periculosidade, risco de vida e gratificação, totalizando ganhos de R$ 3.272,40

Inscrições: entre os dias 6 de julho e 19 de agosto de 2022

Contatos:faleconosco@selecon.org.br.

Onde: Secretaria de Educação e Esportes, Pernambuco

Banca: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

Vagas:2.907 vagas e formar cadastro reserva para Professores da Educação Básica em diversas áreas

Salários: R$ 3.900,00 para jornada de 200 horas mensais e R$ 2.925,00 para jornada de 150 horas mensais.

Inscrições: até 18 de julho de 2022

Contatos:(61) 3448-0100 ou pelo e-mail sac@cebraspe.org.br.

Onde: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI)

Banca: Comissão de Seleção de Pessoal (CSEP)

Vagas:129 vagas de níveis médio, técnico e superior (31 para servidores e 98 para Professores).

Salários: R$ 2.904,96 a R$ 9.616,18, com jornadas de 20 ou 40 horas semanais

Inscrições:25 de julho de 2022

Contatos: concursos2022@ifpi.edu.br.