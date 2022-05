Norma Cavalcanti assume presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Norma Cavalcanti, tomou posse no cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos estados e da União (CNPG) para o período 2022/2023. O ato administrativo aconteceu nesta quarta-feira (4) durante reunião do colegiado, realizada na sede do Ministério Público Militar (MPM), em Brasília.

Na reunião, a então presidente do órgão, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, Ivana Cei, realizou a prestação de contas de sua gestão e passou o cargo para a chefe do MP baiano. Além de Norma Cavalcanti, o promotor de Justiça Pedro Maia, chefe de gabinete do MPBA, tomou posse como secretário-executivo do CNPG durante o ato.

"As palavras hoje são de gratidão. Faço um agradecimento, em nome de todos, a Ivana Cei, pelo trabalho realizado com grandes realizações para o CNPG e superando muitos obstáculos. Agradeço também a todos os procuradores-gerais e retribuirei com muito trabalho", disse Norma Cavalcanti. "O MP é uma instituição fruto de uma construção coletiva, de nossa união e nossa força, das quais precisaremos para erguer novos pilares", completou.

A mesa do evento contou com a presença do corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do conselheiro Oswaldo D'Albuquerque; o procurador-geral de Justiça Militar Antônio Duarte; do presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Manoel Murrieta; e do secretário-geral do CNMP Carlos Vinícius, representando o procurador-geral da República Augusto Aras.

Durante a reunião de posse, os participantes destacaram a força de unidade do Ministério Público brasileiro no cumprimento do seu papel de guardião da cidadania e do regime democrático e também ressaltaram a importância do CNPG para o fortalecimento institucional.

Presidentes da associação (Foto: George Gianni) (Foto: George Gianni) (Foto: George Gianni)